أخبار|سوريا

سوريا تعتقل شخصين متورطين في الاعتداء على سفارة الإمارات والشرع يهاتف بن زايد

حفظ

Police graduates gather at the Kafr Sousa complex before marching in an organized procession toward Umayyad Square in Damascus, Syria, on March 17. The Ministry of Interior announces the graduation of approximately 2,000 police personnel, with Interior Minister Anas Khattab in attendance, following the completion of their training program. The graduates wear their new official uniforms, marking their entry into the police force and reinforcing security readiness. (Photo by Rami Alsayed/NurPhoto via Getty Images)
السلطات السورية أكدت رفضها أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات المعتمدة في البلاد (غيتي)
Published On 6/4/2026

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط شخصين على خلفية حادثة الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بالعاصمة دمشق الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع إجراء الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أكد خلاله عمق العلاقات بين البلدين.

وذكرت الداخلية السورية -في بيان- أنها ألقت القبض على شخصين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية، مؤكدة أنها باشرت فورا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقا للأصول المتبعة.

وشددت على أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يعد خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.

ولاقت الحادثة تنديدا من قبل عدد من الدول العربية التي شددت على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقرات البعثات الدبلوماسية، امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

Men walk past the UAE Embassy in the capital Damascus on December 12, 2024. Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting Syrian president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
الإمارات أدانت بشدة حادثة الاعتداء على سفارتها في دمشق (الفرنسية)

الشرع وبن زايد

في السياق، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة السورية إن الاتصال بين الرئيسين تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن الشرع أكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مبديا حرص سوريا على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وقالت الرئاسة إن الجانبين بحثا تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاسات التصعيد على أمن واستقرار الدول العربية.

وفقا للرئاسة السورية، أدان الشرع "الاعتداءات الإيرانية" التي تستهدف بعض الدول العربية، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

والخميس الماضي، نظم سوريون تجمعا أمام مقر السفارة الإماراتية في دمشق، طالبوا خلاله بالإفراج عن القيادي السوري عصام بويضاني، مدعين أن السلطات الإماراتية تحتجزه، دون صدور تعليق رسمي من أبو ظبي بشأن تلك الادعاءات، بينما تخللت المظاهرة اعتداءات على مقر السفارة.

إعلان

وبويضاني هو أحد قيادات فصائل الثوار السوريين المسلحة التي دخلت العاصمة دمشق أواخر 2024 وأطاحت بنظام بشار الأسد.

المصدر: وكالات

إعلان