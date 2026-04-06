الحوثيون: استهدفنا إيلات بعملية مشتركة مع الحرس الثوري وحزب الله

أعلن الحوثيون أنهم نفذوا -اليوم الاثنين- عملية عسكرية مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني استهدفت مواقع حيوية وعسكرية إسرائيلية في إيلات على البحر الأحمر باستخدام دفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع -في بيان عبر التلفزيون- إن العملية نُفذت بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب عناصر من حزب الله، مشيرا إلى أنها "حققت أهدافها بنجاح، بفضل الله".

وأضاف سريع أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بدعم وإسناد محور الجهاد والمقاومة في إيران ولبنان والعراق وفلسطين، وفي سياق مواجهة ما وصفه بالمخطط الصهيوني الهادف إلى إعادة تشكيل المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجماعة تتابع ما وصفته بـ"صمود الشعب الإيراني" في مواجهة الهجمات، وأشاد بدور القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، إلى جانب قوى المقاومة في لبنان والعراق، معتبرا أن هذه الأطراف تفشل مخططات العدو في المنطقة.

وقال المتحدث العسكري إن الحوثيين مستمرون في عملياتهم العسكرية، مؤكدا أن ما وصفها بـ"معركة الجهاد المقدس" ستتواصل حتى تحقيق النصر.

وقبل أيام، انخرط الحوثيون في الحرب الجارية ⁠دعما لإيران التي تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية مكثفة منذ 28 فبراير/شباط الماضي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن اغتيال قادة سياسيين وعسكريين، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، ووزيرا الدفاع والاستخبارات، وقائدا الحرس الثوري وقوات الباسيج.