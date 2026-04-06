البرهان يلغي مناصب بالجيش ويُعيد تشكيل رئاسة الأركان

أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارا يقضى بإلغاء مناصب نائب ومساعدَي قائد الجيش.

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية بأن البرهان أصدر قرارا "يقضى بموجبه بإلغاء القرار 164 لسنة 2023 الخاص بتعيين نائب القائد العام ومساعدي القائد العام".

وأشار إلى أن القرار "نص على إبقاء المعنيين بالقرار الملغي أعضاء بهيئة قيادة القوات المسلحة".

من جهة أخرى، أصدر البرهان، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتعيين عدد من المساعدين، حيث تقرر تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شانتو مساعدا لشؤون البناء والتخطيط الإستراتيجي، والفريق أول ركن ميرغني إدريس سليمان إدريس مساعدا لشؤون الصناعات العسكرية، والفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم كريمة مساعدا لشؤون العلاقات الدولية والتعاون العسكري.

والخميس الماضي، أعفى البرهان، رئيس الأركان محمد عثمان الحسين من منصبه، وأحاله إلى التقاعد وعيّن الفريق أول ركن ياسر العطا خلفا له.

كما أعلن تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة برئاسة العطا، وتعيين عبد الخير عبد الله ناصر درجام نائبا لرئيس هيئة الأركان، ومحمد علي أحمد صبير رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

ذكرى السادس من أبريل

من جهة أخرى، أشاد البرهان، اليوم الاثنين، في بيان بمناسبة ذكرى السادس من أبريل (ذكرى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري يوم 6 أبريل/نيسان 1985)، بدور القوات المسلحة "كشريك في مسيرة الدولة خلال مختلف المحطات التاريخية".

وذكّر البرهان بمواقف القوات المسلحة في استجابة لمطالب الشعب في 1985 و2019، ووقوفها إلى جانب المواطنين في أبريل/نيسان 2023 خلال ما وصفه بـ"معركة الكرامة" ضد قوات الدعم السريع، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين عن مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البرهان إن القوات المسلّحة السودانية تعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين وفقا لاحتياجاتهم، مؤكدا "التزام المؤسسة العسكرية بمواصلة دعم الاستقرار الوطني".

ويخوض الجيش السوداني حربا ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، مما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.