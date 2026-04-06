الأردن يقرّر تعويض من تضررت ممتلكاتهم منذ اندلاع الحرب

قررت الحكومة الأردنية تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجاريّة أو مركباتهم من سقوط الشظايا والمسيّرات جراء الأحداث الإقليمية الراهنة.

وقد تصدر هذا القرار سلسلة من القرارات الأخرى لمجلس الوزراء الأردني اتخذها الليلة الماضية ونشرتها اليوم الاثنين وكالة الأنباء الرسمية بترا، وأوردتها الصحف والمواقع وركزت جميعها على "التعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية".

وأوضحت الحكومة الأردنية أن ذلك سيكون "وفقا لتقييم لجان فنية يشكلها وزير الداخلية في المحافظات لهذه الغاية"، وأن هدفه "تعويض المواطنين المتضررين، وتمكينهم من إجراء الصيانة اللازمة لمنازلهم، أو إصلاح مركباتهم، واستدامة أعمالهم".

وأعلن الجيش الأردني أول أمس السبت أن 281 صاروخا وطائرة مسيرة من إيران استهدفت المملكة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، مؤكدا اعتراض 261 منها.

وترد طهران منذ ذلك الحين بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة. وطالت بعض الهجمات منشآت للطاقة ومواقع مدنية، في حين تقول طهران إنها تستهدف ما تسميه مصالح أميركية وقواعد تستخدم في الحرب.

ولا يضم الأردن قواعد أجنبية، إلا أن قوات محدودة من دول عدة تنتشر في بعض قواعده ضمن اتفاقيات "دفاع مشترك" وتبادل خبرات، علما بأن عمّان ودول الخليج أكدت مرارا أنها لن تسمح بشن هجمات على إيران انطلاقا من أراضيها.

وتفيد السلطات الأردنية بأن 29 شخصا أصيبوا جراء الهجمات منذ بدء الحرب، وغادروا جميعا المستشفيات. وبلغت الأضرار المادية 31 مركبة و59 منزلا ومتجرا و16 من الممتلكات العامة.