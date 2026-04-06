إيران تتوعد بهجوم "مدمر" ردا على تهديدات ترمب بقصف بنيتها التحتية

حذرت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، اليوم الاثنين، من رد "أكثر تدميرا" في حال تعرضت أهداف مدنية لهجمات مجددا، وذلك في رد فعل على وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتفجير الجسور ومحطات الطاقة في إيران.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية على تطبيق تليغرام "إذا تكررت الهجمات على الأهداف المدنية، فإن المراحل التالية من عملياتنا الهجومية والانتقامية ستكون أكثر تدميرا وأوسع نطاقا".

ويأتي هذا التحذير بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران أمس الأحد بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة الثلاثاء ما لم تقم بإعادة فتح مضيق هرمز.

في السياق ذاته، قال مجيد تخت روانتشي نائب وزير خارجية إيران إنه ينصح ترمب بالكف عن إطلاق تهديدات لا تقتصر تداعياتها على إيران.

وأضاف "سنرد بحزم وسرعة على أي تهديد أو عمل عدواني وشيك".

وعيد ترمب

ومدد الرئيس الأمريكي المهلة التي منحها لإيران للتفاوض من اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك في منشور نشره -أمس الأحد- على منصته "تروث سوشيال".

وتوعد ترمب إيران بـ"تفجير كل شيء والسيطرة على النفط"، في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، شدد ترمب لهجته محذرا من أنه إذا لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز بحلول مساء غد الثلاثاء، فإنها ستفقد كل محطة كهرباء وكل منشأة أخرى في البلاد.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، مما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.