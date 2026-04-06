إصابة معارض موريتاني بارز وعشرات المحتجين جراء قمع مسيرة "الغلاء"

أكدت مصادر طبية موريتانية نقل رئيس حزب "تجديد الحركة الديمقراطية" والمعارض البارز، يعقوب ولد أحمد لمرابط، إلى المستشفى، الأحد، إثر إصابته باختناق حاد ناتج عن استنشاق الغازات المسيلة للدموع، خلال تفريق قوات الأمن لمسيرة احتجاجية في العاصمة نواكشوط.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن لمرابط بدأ يستعيد وعيه تدريجيا، لكنه لا يزال تحت المراقبة الطبية ويخضع للتنفس الاصطناعي لمعالجة آثار الاختناق والإغماء.

وكان الحزب قد دعا إلى تنظيم المسيرة في نواكشوط مساء الأحد للاحتجاج على قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي والمطالبة بالتراجع عنها.

اتهامات بـ"عنف مفرط"

وفي سياق متصل، وجهت الناشطة سعداني منت سدوم نائبة رئيس الحزب اتهامات للشرطة باستخدام غازات مجهولة الطبيعة على المتظاهرين إضافة إلى التعدي عليها بالضرب والتنكيل، مشيرة إلى أنها أصيبت إصابات في الكتف والساق جراء الضرب.

وأضافت أنه جرى اعتقال 67 متظاهرا وأن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء قمع قوات الأمن، بينما قالت وكالة الأنباء الألمانية إن عددا من النشطاء الموقوفين أخلي سبيلهم الليلة الماضية.

وانتقد حزب "تجديد الحركة الديمقراطية" ما سماه بالتضييق على الحريات ومصادرة حق التظاهر، منددا بقرارات الحكومة، معتبرا أن هدفها تدمير القدرة الشرائية للمواطنين بدل حمايتها.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الموريتانية، مساء الأحد، القوة لمنع المسيرة الاحتجاجية بذريعة عدم ترخيصها قانونيا، في المقابل، رفضت السلطات الترخيص للمسيرة دون تقديم أي مبرر.

وألقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع في مكان التجمع المقرر للمسيرة، ومنعت المتظاهرين من التجمع أو الوصول من بعض النقاط المتفرقة إلى مكان المسيرة.

قفزة في الأسعار وتدابير اضطرارية

ورفعت السلطات الموريتانية في وقت سابق من هذا الأسبوع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و15%، بينما زادت أسعار غاز الطهي المنزلي بنسبة زادت على 60%.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أكد، خلال لقاء مع قادة الأحزاب، أن البلاد تواجه تحديا جديا جراء أزمة الطاقة العالمية، داعيا إلى تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز المسؤولية الفردية لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذه الأزمة.

من جانبها، بررت الحكومة الموريتانية القرارات بسعيها للسيطرة على التكاليف المتزايدة لدعم الطاقة المتأثرة بالاضطرابات الإقليمية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، عن حزمة إجراءات تقشفية شملت حظر حركة المركبات من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا لترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن هذه الخطوات "ضرورة تفرضها التحديات الراهنة".

ووصف وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الزيادات بأنها "محدودة" مقارنة بالقفزات العالمية، مشددا على أن الحكومة حاولت إبقاء الارتفاع عند أدنى مستوياته الممكنة لضمان عدم إثقال كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتداعياتها، لا سيما إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس شحنات النفط العالمية، مما قد يتسبب في ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.