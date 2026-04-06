إسرائيل تستعد لتصعيد كبير ضد إيران وتنتظر قرار ترمب

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت -أمس الأحد- استعداد إسرائيل لتصعيد كبير في الحرب على إيران، في الوقت الذي لا تستبعد فيه التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، في ظل مواجهة المسؤولين الإسرائيليين صعوبات في متابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي تأكيده أن الوضع في تل أبيب متوتر قُبيل انتهاء مهلة ترمب يوم الثلاثاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال المصدر الأمني للصحيفة إنه "لا أحد يعرف ماذا سيحدث وما إن كان سيُتوصل فجأة إلى وقف إطلاق نار مؤقت"، وفق تعبيره.

لكن المصدر الأمني أعرب عن أمل الحكومة الإسرائيلية في فشل جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، مرجحا حدوث ذلك ومؤكدا استعداد الجيش الإسرائيلي لاستهداف ما سماه بـ"الأهداف الكبيرة".

اتفاق مشترك

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا الأسبوع الماضي على قائمة الأهداف المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية في إيران، في اجتماع بين رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجميع يترقب الآن قرار ترمب" لاستهداف بنى الطاقة في إيران.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين في إسرائيل يواجهون صعوبة في متابعة تصريحات ترمب، التي تتأرجح بين التفاؤل بقرب انتهاء الحرب والتشاؤم من انزلاقها نحو تصعيد أكبر.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأنه من المرجح أن تنفذ الولايات المتحدة عملا بريا في إيران في حال حدوث تصعيد.

وكشفت -نقلا عن مصادر إسرائيلية- أن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو أعدتا خطة تحسبا لأي تصعيد محتمل.

كما قالت مصادر إن إسرائيل تستعد لاحتمال قيام الإيرانيين بقصف البنية التحتية والمراكز السكانية في إسرائيل، ردا على استهداف بنى الطاقة إذا قرر ترمب التصعيد.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي اجتماعا الليلة لعرض التقييمات بشأن الاستعدادات لمواصلة الحرب، بحسب يديعوت أحرونوت.

تهديد أمريكي

ومدد الرئيس الأمريكي المهلة التي منحها لإيران للتفاوض من اليوم الاثنين وحتى غدا الثلاثاء، وذلك في منشور نشره -أمس الأحد- على منصته "تروث سوشيال".

وتوعد ترمب إيران بـ"تفجير كل شيء والسيطرة على النفط"، في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، شدد ترمب لهجته محذرا من أنه إذا لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز بحلول مساء غد الثلاثاء، فإنها ستفقد كل محطة كهرباء وكل منشأة أخرى في البلاد.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، مما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.