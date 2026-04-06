"حرب نفسية".. أنقرة تنفي إسقاط مقاتلة أمريكية في إيران بمنظومة تركية

أصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية نفيا قاطعا لمزاعم واسعة الانتشار تحدثت عن دور تركي في إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15 إيه" في الأراضي الإيرانية باستخدام أنظمة دفاع جوي تركية.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بأن "تركيا زودت إيران بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ مضادة للطائرات المسيرة"، وأن المقاتلة الأمريكية التي أُسقطت الجمعة الماضي تم استهدافها بواسطة "نظام دفاع جوي محمول على الكتف من صنع تركي".

وجاء النفي التركي في بيان رسمي صدر مساء السبت، حيث أكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة".

ووصف البيان هذه الادعاءات بأنها "حرب نفسية متعمدة وحملات تشويه تهدف إلى تقويض دور تركيا البناء في حل الأزمات الإقليمية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام".

وأوضحت السلطات التركية أن "موقف أنقرة قائم على صون السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن هذه الحملات الإعلامية تسعى للنيل من النجاح الدبلوماسي التركي المعترف به دوليا، وتهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي".

تحذيرات من المعلومات المضللة

كذلك، شدد بيان مركز مكافحة التضليل الإعلامي على ضرورة عدم تصديق مثل هذه "المعلومات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام وزعزعة التوازن الدقيق في المنطقة".

وكان الجيش الأمريكي قد أقر يوم الجمعة الماضي بسقوط مقاتلة تابعة له من طراز "إف-15 إيه" في الأراضي الإيرانية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وبينما أفادت الوكالة بإنقاذ أحد الطيارين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -السبت- عن إنقاذ الطيار الثاني أيضا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث تشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، مما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.