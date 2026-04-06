أردوغان: إسرائيل تقوّض كل محاولات إنهاء الحرب على إيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الحرب على إيران لا تزال تحصد الأرواح، وإن الحكومة الإسرائيلية تواصل تقويض كل محاولة تهدف إلى إنهائها.

وأضاف أردوغان في كلمة عقب اجتماع للحكومة التركية أن "الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط لا تزال تحصد الأرواح رغم الجهود الدبلوماسية، والحكومة الإسرائيلية تواصل تقويض كل محاولة تهدف إلى إنهاء الحرب".

وأشار إلى أن "إسرائيل تؤكد كونها دولة تقتات على الصراع عبر إبقاء المسجد الأقصى مغلقا، وفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واستغلال التوترات في لبنان وسوريا".

وأضاف "إذا كانت هناك أدنى فرصة لإسكات الأسلحة وإفساح المجال أمام المفاوضات، فإننا نبذل جهودا صادقة لاغتنامها".

أشد الصدمات

وقال أردوغان إن بدء الهجمات على إيران أدخل الاقتصاد العالمي في واحدة من أشد الصدمات في التاريخ الحديث، على حد وصفه.

ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز هز الاقتصاد العالمي بعمق في جميع المجالات، بدءا من الطاقة والزراعة وصولا إلى الصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف الرئيس التركي "مضيق هرمز ليس مجرد ممر عادي، بل هو خط حيوي يُنقل عبره نحو 20% من نفط العالم وجزء كبير جدا من الغاز الطبيعي. ولا تقتصر المسألة على الطاقة فقط، إذ تمر عبر هذا المضيق أيضا منتجات بتروكيميائية وأسمدة ومواد أولية للأدوية ومواد حيوية مثل الهيليوم المستخدَم في إنتاج أشباه الموصلات".

وتسعى تركيا إلى جانب مصر وعبر باكستان إلى وقف إطلاق النار في إيران، إذ تمتد تداعيات الحرب -التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم 28 فبراير/شباط الماضي- إلى منطقة الخليج بأكملها.