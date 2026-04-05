4 شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي جديد على غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من عناصر الأمن شرقي مدينة غزة، بعد ساعات من استشهاد فلسطيني وجرح 3 آخرين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسعفين أن الغارة الجوية استهدفت أشخاصا في شارع يافا بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية، أن عددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفيي المعمداني وسط مدينة غزة والشفاء (غرب) جراء قصف إسرائيلي على حي التفاح

وذكرت أن شهود عيان أشاروا إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من عناصر الأمن الفلسطينيين قرب ساحة الشوا في حي التفاح.

حماس تريد انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين ومسؤول فلسطيني أن وفدا من حماس اجتمع مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة الأسبوع الماضي لتسليم الرد المبدئي على اقتراح نزع السلاح الذي تلقته الحركة الشهر الماضي.

وقالت المصادر الثلاثة لرويترز يوم الخميس إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تناقش التخلي عن السلاح دون ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة كما تنص خطة نزع السلاح التي وضعها "مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

خروقات مستمرة

وفي وقت سابق السبت، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف سيارة وسط قطاع غزة، في حين شهدت مناطق أخرى إطلاق نار وقصفا بحريا.

وبشكل يومي يخرق جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 713 فلسطينيا وإصابة 1943 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وخلال العامين الماضيين شنت إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا وإبادة جماعية ضد قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني ونحو 172 ألف جريح، ودمار واسع طال 90% من البنى التحتية، وفق بيانات فلسطينية.