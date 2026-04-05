11 مصابا ومفقودون إثر سقوط صاروخ إيراني على مبنى في حيفا

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى من 5 طوابق في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، مما أسفر عن وقوع إصابات بينها حالة خطرة، وفقدان آخرين تحت أنقاض المبنى.

وفي آخر تحديث للإسعاف الإسرائيلي، أفاد بإصابة 11 شخصا بينهم رجل بحالة حرجة بهجوم صاروخي إيراني على حيفا، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بالهلع.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن 4 أشخاص فُقدوا جرّاء تدمير المبنى، وسط مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض.

أما القناة 12 الإسرائيلية فأشارت إلى أن الصاروخ الذي أصاب المبنى في حيفا يحمل رأسا متفجرا يزن 450 كيلوغراما، لافتة إلى تناثر شظايا صاروخية في 3 مواقع على الأقل بمدينة حيفا، مما أسفر عن أضرار كبيرة.

وسبق ذلك سماع دويّ انفجارات في مناطق واسعة شمالي إسرائيل، خاصة في الجولان والجليل وحيفا، بالتزامن مع دويّ صفارات الإنذار. كما دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بالنقب جنوبا جرّاء موجة الصواريخ الإيرانية.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاقه الموجة الـ96 من عملية "الوعد الصادق 4″، التي قال إنها استهدفت بالصواريخ البنى التحتية للبتروكيماويات والطاقة التابعة لإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن حصيلة المصابين جرّاء القصف بالصواريخ والمسيّرات من إيران ولبنان منذ 28 فبراير/شباط الماضي بلغت 6833 مصابا، بينهم 108 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن الرد الإيراني على الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة منذ أكثر من خمسة أسابيع، مما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى بينهم قادة أمنيون وسياسييون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة اتجاه إسرائيل.