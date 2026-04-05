هجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية تستهدف منشآت بدول الخليج

أعلنت عدة دول خليجية، اليوم الأحد، تعرضها لهجمات صاروخية وهجمات بمسيّرات إيرانية، أسفرت عن حرائق وأضرار مادية في منشآت نفطية وحكومية وكهربائية، دون تسجيل إصابات بشرية، وفق بيانات رسمية.

الإمارات

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران"، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 9 صواريخ باليستية و1 صاروخ جوال و50 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

كما كشفت أن حصيلة ما تعاملت معه الدفاعات الجوية منذ البداية بلغ 507 صاروخا باليستيا، و24 صاروخا جوالا، 2191 طائرة مسيّرة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي تعليق العمليات في مصنع للبتروكيماويات لحين تقييم الأضرار، بعد اندلاع حرائق جراء سقوط شظايا اعتراض، مؤكدا أن الجهات المختصة تعاملت مع الوضع.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الجيش الإيراني أعلن استهداف "مصانع ألمنيوم" في الإمارات، إضافة إلى بنى تحتية عسكرية أمريكية في الكويت.

الكويت

وفي الكويت، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بمدينة الشويخ، جراء استهدافه بطائرات مسيّرة، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعاملت فورا مع الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

كما أفادت وزارة المالية الكويتية بتعرض مجمع الوزارات في العاصمة لاستهداف بطائرة مسيّرة إيرانية، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في المبنى، دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى اتخاذ قرار بالعمل عن بُعد وتأجيل استقبال المراجعين.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجمات بمسيّرات معادية، مما أسفر عن خروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة ووقوع أضرار مادية جسيمة، دون إصابات بشرية.

وأكدت الوزارة مباشرة الفرق الفنية وفرق الطوارئ أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة.

وكان الجيش الكويتي قد أعلن، في بيانين منفصلين، التصدي لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة معادية.

بدورها، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها في كل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية للاستهداف بطائرات مسيرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في منشور لها على منصة إكس.

وأسفر الهجوم عن اندلاع حرائق في عدد من تلك المرافق وأدى إلى خسائر مادية جسيمة، دون تسجيل أي أضرار بشرية، وباشرت فرق الطوارئ والإطفاء التابعة للشركات المعنية بمساندة قوة الإطفاء العام بالعمل على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية اندلاع حريق في إحدى المنشآت نتيجة استهداف إيراني، مشيرة إلى أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

ونقلت وكالة ⁠أنباء ⁠البحرين عن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات القول إنه تم ⁠إخماد حريق اندلع في عدد من وحداتها التشغيلية ⁠بعد أن تعرضت صباح اليوم الأحد لهجوم إيراني بطائرات مسيرة.

وذكرت الشركة أنه "تمت السيطرة على ‌الحريق بالكامل وإخماده، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

السعودية

من جهتها، أعلنت السلطات السعودية اعتراض وتدمير صاروخ كروز خلال الساعات الماضية.

وتأتي هذه التطورات في ظل حرب تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في عدد من الدول العربية، لكن الهجمات استهدفت مواقع مدنية في دول الخليج وخلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية.