إنقاذ مكلف.. واشنطن تقول إنها فجرت طائراتها خلال إنقاذ الطيار

لم تخل عملية إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران من خسائر، إذ أعلنت طهران إسقاط 4 طائرات أمريكية شاركت في عملية الإنقاذ، بينما أفادت تقارير إخبارية أمريكية نقلا عن مسؤولين بتدمير القوات الأمريكية لطائرتين علقتا على الأرض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، إنقاذ الطيار الذي أسقطت ⁠طائرته من طراز إف-15 في إيران، مشيدا بعملية البحث التي تكثفت على مدى يومين.

وكان الطيار ⁠هو العضو ⁠الثاني من طاقم طائرة إف-15 أعلنت إيران ⁠يوم الجمعة ⁠أن دفاعاتها الجوية أسقطتها، حيث تمكنت واشنطن من إنقاذ الأول يوم الجمعة الماضي.

إيران: تدمير طائرتين ومروحيتين لأمريكا

وفي إيران، قال المتحدث باسم قاعدة خاتم الأنبياء المركزية إنه جرى "إفشال محاولة إنقاذ طيار الطائرة المُسقطة وتدمير مروحيتي بلاك هوك وطائرتي نقل عسكريتين من طراز سي-130 في جنوب أصفهان".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: "ترمب المهزوم حاول عبر الحرب النفسية وبشكل مرتبك وكاذب الهروب من ساحة الهزيمة مواصلا أكاذيبه وتبريراته"، مؤكدا أن واقع الميدان يشهد تفوق القوات المسلحة الإيرانية القوية.

وأوضح أن القوات الأمريكية استخدمت مطارا مهجورا في جنوب محافظة أصفهان وسط إيران، في عملية إنقاذ أحد طيارَي طائرة إف 15، سقطت الجمعة في إيران.

أمريكا: تدمير الطائرتين

في المقابل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن "القوات الأمريكية اضطرت لتدمير طائرتين تابعتين للعمليات الخاصة الأمريكية من طراز إم سي-130 جيه بعد أن علقتا خلال مهمة إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني في إيران".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن القوات الأمريكية اضطرت لتفجير طائرتي نقل تعطلتا أثناء العملية في قاعدة مؤقتة داخل إيران، لضمان عدم وقوع تقنياتهما في يد القوات الإيرانية، قبل أن تغادر جميع القوات الخاصة المجال الجوي الإيراني.

إسقاط طائرة إف 15

وبدأت قصة إنقاذ الطيار الأمريكي بعد إسقاط إيران طائرة من طراز إف-15 يوم الجمعة الماضي، وتمكنت أمريكا من إنقاذ الطيار الأول من طاقم الطائرة في اليوم نفسه، واكتنف الغموض مصير الطيار الثاني حتى إعلان أمريكا إنقاذه صباح اليوم.

وذكرت رويترز، الجمعة أن مروحيتين من طراز بلاك هوك شاركتا في عملية البحث أصيبتا بنيران إيرانية، لكنهما تمكنتا من الخروج من المجال الجوي الإيراني.

وفي واقعة أخرى، ‌أفاد مسؤولون، الجمعة، بإصابة طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إيه-10 وارثوغ" مما أدى إلى تحطمها فوق الكويت وقفز الطيار منها.