أخبار|لبنان

مقتل 11 جنديا إسرائيليا وإصابة 375 في لبنان منذ تجدد الحرب

حفظ

جيش الاحتلال أعلن إصابة 66 جنديا وضابطا في جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية (غيتي)
Published On 5/4/2026

قُتل 11 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب 375 آخرون، وُصفت جراح 27 منهم بالخطيرة و56 بالمتوسطة منذ تجدّد المعارك في جنوب لبنان مطلع الشهر الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، إصابة 66 جنديا وضابطا في جنوب لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه جرى إدخال 108 مصابين إلى المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية.

ووفق إحصاء لوكالة الأناضول، ارتفع عدد هجمات حزب الله اللبناني ردا على العدوان الإسرائيلي، إلى 1455 هجوما منذ 2 مارس/آذار الماضي وحتى مساء يوم أمس السبت.

جانب من جنازة أحد الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان في 31 مارس/آذار الماضي (غيتي)

وبلغت حصيلة الإصابات وفق إحصاء الوزارة الإسرائيلية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 37 يوما، 6833 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن نحو 138 إسرائيليا يتلقى العلاج حاليا، بينهم حالتان حرجتان، و14 حالة خطيرة، و26 متوسطة، و93 طفيفة، ومصابان بالهلع، وحالة واحدة تخضع للتقييم الطبي.

ومنذ بداية الحرب، قُدم أكثر من 23 ألفا و710 مطالبات تعويض، جراء الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية من إيران ولبنان، وفق مصلحة الممتلكات الإسرائيلية.

وأسفرت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، غير أن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.

ويطلق حزب الله صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ردا على عدوان موسّع تشنه على لبنان منذ مطلع الشهر الماضي، وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى وأكثر من مليون نازح.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

إعلان