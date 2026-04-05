"مروعة للغاية".. عضو بالكنيست يصف سقوط شظايا صاروخ قرب منزله

وصف عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه غافني، حادثة سقوط شظايا صاروخ إيراني في محيط منزله في بني براك شرق تل أبيب، بأنها مروعة للغاية.

وعلى إثر الواقعة، هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غافني" للاطمئنان عليه بعد الحادثة التي تزامنت مع شن طهران هجوما على إسرائيل بصواريخ عنقودية.

وبث الصحفي الإسرائيلي إيشاي كوهي، مقطع فيديو لمكالمة عضو الكنيست مع نتنياهو، حيث وصف غافني الواقعة بأنها كانت مروعة للغاية، وأن الضوضاء كانت غريبة وغير مألوفة، وبدت جدية تماما، حد قوله.

وأضاف "لحسن الحظ، لم يصبني سوء"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه قوله إن الحادث انتهى بمعجزة دون أضرار جسيمة، مؤكدا أنه نزل إلى الملجأ وسمع دويا هائلا.

ونشرت منصات إسرائيلية صورا تظهر تضرر نوافذ منزل عضو الكنيست من حزب "يهودية التوراة"، حيث كانت إيران قد شنت صباح السبت هجوما صاروخيا عنيفا على منطقة تل أبيب الكبرى.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن شخصا أصيب في منطقة بني براك، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شظايا أو ذخائر سقطت في 17 موقعا بمدن الوسط.

كما أفادت القناة 12 باندلاع حريق وسط إسرائيل، وقالت إن السلطات بدأت عمليات تمشيط في عدة مواقع بعد سقوط ذخيرة من صاروخ عنقودي في مدينتي بني براك وبيتاح تكفا شرقي تل أبيب.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، بأن رجلا يبلغ 45 عاما نُقل إلى المستشفى لتلقى العلاج من إصابات طفيفة جراء شظايا زجاج في مدينة بني براك قرب تل أبيب.

وتواصل إيران من هجماتها باتجاه إسرائيل، ردا على العملية الأميركية الإسرائيلية المتواصلة ضدها منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.