محاكاة.. سقوط طائرتين أمريكيتين يكشف تعقيدات اختراق السماء الإيرانية؟

مع دخول الحرب أسبوعها السادس، تكشف محاكاة سقوط طائرتين أمريكيتين داخل الأراضي الإيرانية، بالتوازي مع إصابة مروحية خلال عمليات إنقاذ، عن تعقيد متزايد في بيئة العمليات، وتسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها واشنطن في اختراق العمق الإيراني، سواء بفعل الجغرافيا الوعرة، أو بفعل كثافة وتنوع منظومات الدفاع الجوي.

ووفقا لتقرير أعدته سلام خضر لقناة الجزيرة، تمتد إيران على مساحة تتجاوز مليون و600 ألف كيلومتر مربع، بتضاريس وعرة تشكل حصنا طبيعيا استثمرته طهران في دمج قدراتها العسكرية. وهذه الجغرافيا ذاتها كانت خلال أسابيع الحرب الماضية محور التحديات أمام الخطط الأمريكية، خاصة مع ما تفرضه من قيود على الرصد والاستهداف.

وفي قلب هذه التضاريس، تبرز جبال زاغروس التي تمتد عبر عدة محافظات من أذربيجان الغربية حتى هرمزغان، حيث تخف حدتها نسبيا دون أن تفقد تعقيدها العملياتي.

وعند سفوح زاغروس، في منطقة تقع بين محافظتي خوزستان وبوير أحمد، تشير التقديرات الأولية إلى سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15 إي سترايك إيغل".

وتُعد هذه الطائرة نسخة مطورة متعددة المهام، تحمل طاقما من فردين، وقادرة على تنفيذ عمليات اختراق عميق في مختلف الظروف الجوية، فضلا عن مهام القتال الجوي والهجومي، كما يمكنها حمل أسلحة نووية تكتيكية وذخائر ثقيلة.

وبشأن ملابسات الحادث، لم تتضح الأسباب بشكل كامل، غير أن تحليل صور متداولة لأجزاء يُعتقد أنها تعود للطائرة، دفع موقع "ذي وار زون" إلى ترجيح انتمائها للسرب المقاتل 494 المتمركز في قاعدة "ليكنهيث" الجوية في بريطانيا، استنادا إلى شريط أحمر مميز يظهر على الذيل، وهو ما يشير إلى مشاركة الطائرة في عملية "الغضب الملحمي".

عمليات إنقاذ وإصابة مروحية "بلاك هوك"

ومع انتشار الصور، ظهرت مقاطع فيديو توثق عمليات بحث وإنقاذ نفذتها طائرة "سي- 130" ترافقها مروحيات من طراز "بلاك هوك"، حيث كانت تحلق على ارتفاع منخفض لتمشيط المنطقة بحثا عن طاقم الطائرة المنكوبة.

وخلال تلك العمليات، تعرضت إحدى مروحيات "بلاك هوك" لإصابة نتيجة تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية. وتُعرف هذه المروحية بقدراتها العالية على النقل التكتيكي والإجلاء الطبي، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، بفضل تصميمها المرن وقدرتها على العمل في تضاريس صعبة وغير مجهزة.

"مدفع يمتلك طائرة"

وفي تطور متزامن، وعلى بعد أكثر من 800 كيلومتر من موقع سقوط "سترايك إيغل"، قبالة السواحل الجنوبية لإيران، أعلنت واشنطن سقوط مقاتلة ثانية من طراز "10- إيه ثاندر بولت".

من جهتها، أفادت مصادر إيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة قرب مضيق هرمز، دون أن تتضح كافة التفاصيل حتى الآن.

وتُعد "ثاندر بولت" طائرة هجومية بمقعد واحد، صُممت خصيصا للدعم الجوي القريب واستهداف الدبابات والمركبات المدرعة. وتتميز هذه الطائرة بمدفع رشاش دوار من عيار 30 مليمترا، قادر على إطلاق نحو 4000 طلقة في الدقيقة، حتى وُصف بأنه "مدفع يمتلك طائرة".

كما تمتاز الطائرة بقدرتها العالية على التحمل والبقاء رغم الأضرار، بفضل مقصورة طيار مدرعة بالتيتانيوم، وهو ما انعكس في إعلان أمريكي عن تمكن الطيار من مواصلة التحليق بعد إصابة الطائرة والخروج من الأجواء الإيرانية بسلام.

سيناريوهات الدفاعات الجوية

وفي تحليل للقدرات الدفاعية الإيرانية، يطرح التقرير احتمالات بشأن الأنظمة التي قد تكون استُخدمت، من بينها منظومات صواريخ "أرض جو" صينية من عائلة "إتش كيو-9″، أو أنظمة روسية محمولة على الكتف من طراز "فيربا".

وفي الختام أعاد التقرير طرح أسئلة جوهرية حول تعقيد تعطيل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الإيرانية، ومدى قدرة أي قوة على تحييدها بشكل كامل.

كما يفتح هذا السيناريو الباب أمام تساؤل أكبر: هل يمثل ما جرى نموذجا واقعيا للتحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة في حال الإقدام على عملية برية داخل إيران؟