عون: التفاوض ليس تنازلا والحرية المطلقة فوضى

حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من خطورة الخطاب الإعلامي المتوتر، داعيا إلى تحمل مسؤولية جماعية للحفاظ على السلم الأهلي في ظل تصاعد التوترات والاعتداءات الإسرائيلية على البلاد.

وقال عون، في كلمة ألقاها من مقر البطريركية المارونية في كسروان، إن "الحرية المطلقة فوضى وسقفها الأمن الوطني"، مشددا على أن حرية التعبير يجب أن تبقى ضمن سقف المسؤولية والأمن الوطني، وأضاف أن ما يبث عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل لم يعد يصنف ضمن حرية التعبير، بل بات يشكل دورا مدمرا.

وأكد أن مسؤولية حماية الاستقرار الداخلي تقع على عاتق الجميع، من الطبقة السياسية إلى السلطات القضائية والروحية، إضافة إلى وسائل الإعلام، داعيا إلى "الحفاظ على السلم الاهلي" في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

أزمة إنسانية متفاقمة

وفي الملف الإنساني، أشار عون إلى الجهود المبذولة لتأمين مراكز إيواء للنازحين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، في ظل نزوح أكثر من مليون و200 ألف شخص، موجها الشكر للدول الصديقة والمنظمات الدولية على دعمها.

كما أشاد بدور الجيش والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والصليب الأحمر، مثمناً تضامن اللبنانيين الذين استقبلوا النازحين، ومعتبرا ذلك انعكاسا لقيم المجتمع اللبناني. ووجه تحية خاصة إلى سكان الجنوب، ولا سيما القرى الحدودية، قائلا "نحن لم ولن ننساكم، ونعمل يوميا للتخفيف من معاناتكم".

إدانة للاعتداءات

وعلى الصعيد الأمني، دان الرئيس اللبناني الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، معتبرا أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين والمنشآت المدنية. ودعا الدول الصديقة إلى التدخل لوقف التصعيد، مشيرا إلى أن لبنان يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة "لوقف هذا النزيف".

وأكد عون أن "الدبلوماسية ليست استسلاما"، في رد غير مباشر على منتقدي خيار التفاوض، متسائلا "أيهما أفضل: الذهاب إلى الحرب أم التفاوض لوقف المعاناة؟".

إعلان

وكشف عن حجم الخسائر التي تكبدها لبنان، مع سقوط أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى، إضافة إلى دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وقدم التعازي لعائلات الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى، كما عزى قوات "اليونيفيل" بسقوط قتلى من الوحدة الإندونيسية، مشيدا بدورها في دعم المدنيين في الجنوب.