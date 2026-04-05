عبر أوروبا.. 19 رحلة عسكرية أمريكية تكشف نمط الإسناد في الحرب على إيران

14أظهرت بيانات ملاحية من منصتي "فلايت رادار" و"ADS-B Exchange" المتخصصتين في تتبع حركة الطيران، استمرار حركة إسناد الشحن العسكري الأمريكي نحو الشرق الأوسط في ظل الحرب على إيران، وذلك عبر مسار لوجستي يمر بأوروبا قبل التوجه إلى المنطقة.

وبحسب الرصد والتحليل الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، سُجل بتاريخ 4 أبريل/نيسان 12 رحلة شحن عسكرية أمريكية انطلقت من الولايات المتحدة إلى أوروبا، بالتزامن مع 7 رحلات أخرى اتجهت من ألمانيا وإيطاليا إلى الشرق الأوسط، بإجمالي 19 رحلة، في نمط يعكس استمرار استخدام القواعد في أوروبا كمحطات وسيطة لدعم حركة النقل العسكري الأمريكي نحو المنطقة.

وأظهرت البيانات أن الرحلات القادمة من الولايات المتحدة إلى أوروبا نُفذت بواسطة 10 طائرات من طراز سي-17 إيه غلوب ماستر 3 (C-17A Globemaster III)، وطائرتين من طراز سي-5 إم سوبر غالاكسي (C-5M Super Galaxy)، وهما من أبرز طائرات النقل الإستراتيجي الثقيلة لدى سلاح الجو الأمريكي، وتُستخدم لنقل القوات والمعدات والإمدادات العسكرية لمسافات بعيدة.

كما بيّن تحليل البيانات أن الرحلات المتجهة من أوروبا إلى الشرق الأوسط نُفذت جميعها بواسطة طائرات سي-17 إيه، انطلقت 6 منها من ألمانيا، فيما انطلقت رحلة واحدة من قاعدة أفيانو الجوية التابعة للناتو في إيطاليا، ما يشير إلى استمرار تدفق الشحنات العسكرية الأمريكية عبر المسار الأوروبي إلى الشرق الأوسط دون انقطاع.

وتحمل الرحلة المنطلقة من إيطاليا دلالة خاصة، لأنها جاءت بعد وصولها من قاعدة رامشتاين الألمانية، وفي وقت تحدثت فيه رويترز، في 31 مارس/آذار، عن رفض إيطالي لمنح طائرات عسكرية أمريكية إذنا بالهبوط في قاعدة سيغونيلا في صقلية قبل توجهها إلى الشرق الأوسط، بسبب غياب تفويض حكومي مسبق.

وأضافت الوكالة أن روما تتعامل مع طلبات استخدام القواعد العسكرية على أساس كل حالة على حدة، ووفقا للاتفاقات الدولية النافذة.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أكدت، وفق رويترز، أن إيطاليا ليست في حالة حرب، وأن أي طلب أمريكي لاستخدام القواعد الإيطالية في عمليات مرتبطة بإيران يستلزم قرارا سياسيا وإحاطة البرلمان.

ويعكس تزامن الرحلات العابرة للأطلسي مع الرحلات المتجهة من أوروبا إلى الشرق الأوسط نمطا لوجستيا متواصلا يعتمد على النقل المرحلي وإعادة التوزيع عبر القواعد الأوروبية.