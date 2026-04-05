حرس ترمب يحقق بإطلاق نار قرب البيت الأبيض الليلة الماضية

أعلنت وكالة الخدمة السرية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية والمسؤولة عن حماية الرئيس دونالد ترمب، فتح تحقيق في حادث إطلاق نار، وقع الليلة الماضية بالقرب من البيت الأبيض، دون أن يسفر عن إصابات.

وكان ترمب -الذي لم يصدر عنه أي تعليق على الحادث- يقضي عطلة نهاية الأسبوع في البيت الأبيض.

ووفق الوكالة، فإن الأعمال في البيت الأبيض تجري بصورة معتادة، لكنه جرى تفعيل حالة التأهب الأمني المشددة، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية أجرت تمشيطا دقيقا للمنطقة وجوارها، فيما لم يُعثر على أي مشتبه فيه.

وفي بيان لها اليوم الأحد، قالت الوكالة "بعد وقت قصير من منتصف الليلة الماضية، استجاب رجال الخدمة السرية لبلاغات عن إطلاق نار، وقع بالقرب من حديقة لافاييت".

وتقع حديقة لافاييت -التي جرى تسييجها منذ أسابيع لإجراء عمليات ترميم- على الجانب الآخر من البيت الأبيض، بوسط واشنطن.

وذكرت وكالة "سي بي إس" الأمريكية أن الطرق المجاورة للحديقة أُغلقت في البداية، في حين قال رئيس قسم الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، في منشور على منصة إكس، إنه جرى رفع الإغلاق.

وأعلنت الوكالة أنها تعمل مع شرطة مقاطعة كولومبيا وشرطة المتنزهات الأمريكية للوقوف على ملابسات الحادث.