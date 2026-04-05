الاحتلال يقصف بيروت وحزب الله يعلن استهداف بارجة إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في منطقة بيروت، في حين أعلن الحزب استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية.

وقال الجيش في بيان إنه "بدأ قصف بنى تحتية لحزب الله" في منطقة العاصمة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذلك بعدما أنذرت إسرائيل سكان الحي بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لقصف منشأة ادعى أنها تابعة لحزب الله.

ونقل المراسل عن مصدر طبي بإصابة 20 شخصا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح في محيط بيروت.

وجاء القصف المكثف للضاحية بعد أن وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا آخر بإخلاء 7 مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت "تمهيدا لاستهداف مواقع فيها".

وهذه المناطق شملت حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أيضا غارات على أطراف بلدة الخيام وتولين وبلدتي بيت ياحون وعيتيت جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 2000 غارة على جنوب لبنان منذ بدء عدوانه على لبنان في الثاني من مارس/آذار الماضي.

حزب الله يعلن استهداف بارجة

وأعلن حزب الله، اليوم الأحد، استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية في أول إعلان من هذا النوع منذ بدء الحرب.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف بصاروخ كروز بحري "بارجة عسكريّة إسرائيليّة على بعد 68 ميلا بحريا قبالة السواحل اللبنانية كانت تتحضّر لتنفيذ اعتداءاتها على الأراضي اللبنانيّة".

من جانبه، نفى مسؤول إسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي استهداف أي بارجة حربية إسرائيلية أو تسجيل إصابات.

على صعيد متصل، أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن دوي صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من الجليل الأعلى إثر رصد هجمات من لبنان.

إعلان

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه صفد والمنطقة الصناعية في الجولان.

وأعلن حزب الله، الأحد، استهداف إسرائيل بهجمات متتالية جاءت كالآتي:

دفعة صاروخية استهدفت موقع كفرسولد وبنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة يسود همعلاه في الجليل.

دفعات صاروخية استهدفت مستوطنتي أفيفيم ويرؤون في الجليل.

دفعة صاروخية استهدفت "بنى تحتية للعدو الإسرائيلي" في مستوطنة معالوت ترشيحا.

قصف صواريخ على قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة.

ستة قتلى من عائلة واحدة

في السياق، أفاد الدفاع المدني في لبنان بمقتل سبعة أشخاص، اليوم الأحد، بينهم ستة من عائلة واحدة، في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر للوكالة إن الغارة استهدفت بلدة كفرحتى على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في جنوب البلاد.

وأضاف المصدر أن العائلة التي سبق أن نزحت من قرية تقع جنوب البلدة، كانت تنتظر أحد أقاربها ليقلّها إلى مكان آخر لعدم امتلاكها سيارة، إلا أنه قتل هو أيضا لدى وصوله.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها رفقة الولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.