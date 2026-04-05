ترمب يعلن إنقاذ ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت فوق إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنقاذ الطيار الذي أسقطت ⁠طائرته من طراز إف-15 في إيران، مشيدا بعملية البحث التي تكثفت على مدى يومين.

وكان الطيار ⁠هو العضو ⁠الثاني من طاقم طائرة إف-15 أعلنت إيران ⁠يوم الجمعة ⁠أن دفاعاتها الجوية أسقطتها، حيث تمكنت واشنطن من إنقاذ الأول يوم الجمعة الماضي.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، مضيفا "يسعدني أن أبلغكم أن الضابط الذي تم إنقاذه هو الآن في أمان وسلام".

وأضاف ترمب أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادته، مشيرا إلى أن أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه سيكون بخير، على حد قوله.

تفوق جوي

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الضابط الذي تم إنقاذه برتبة عقيد وهو الآن سالم ومعافى بعد مطاردة في جبال إيران، قائلا إن "المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة حيث كان مطاردا من قبل أعدائنا".

وأوضح ترمب بالقول "تعمدنا عدم تأكيد إنقاذ الطيار الأول أمس لحماية العملية الثانية ولن نترك أي جندي خلفنا".

وتابع "تنفيذ العمليتين يثبت مرة أخرى أننا حققنا هيمنة وتفوقا جويا ساحقا في الأجواء الإيرانية".

كما أشار إلى أن القائد الأعلى ووزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة وزملاء الضابط كانوا يراقبون موقعه ويخططون لإنقاذه.

خسائر أمريكية

من جهته، أعلن الحرس الثوري أنه أسقط ليلة أمس مسيّرة أمريكية جنوبي أصفهان قال إنها كانت تساعد في البحث عن الطيار الأمريكي.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر أن طائرتي نقل أمريكيتين تعطلتا "داخل قاعدة نائية في إيران أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ"، وأن الأوامر صدرت بتفجير الطائرتين المعطلتين داخل الأراضي الإيرانية لمنع الاستيلاء عليهما.