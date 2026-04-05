صور فضائية تكشف استهداف مواقع عسكرية في إيران من أصفهان إلى طهران وشيراز

كشفت صور أقمار صناعية التقطت عبر منصة "سنتينال-2" خلال الفترة بين 17 مارس/آذار و3 أبريل/نيسان 2026، عن أضرار داخل 3 مواقع عسكرية في إيران، شملت موقع دفاع جوي قرب طهران، وموقعين قرب مدينة أصفهان وسط البلاد، مقارنة بصور مرجعية تعود إلى 25 فبراير/شباط و29 مارس/آذار.

وبحسب التحليل البصري الذي أجراه فريق المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة، ظهرت في المواقع الثلاثة نقاط متعددة تحمل آثار تضرر أو اختراق، توزعت على أكثر من موضع داخل كل موقع.

أصفهان تحت الاستهداف

في الموقعين العسكريين قرب أصفهان، اللذين يفصل بينهما نحو 17 كيلومترا، أظهرت صور 3 أبريل/نيسان تغييرات واضحة وأضرارا في عدة نقاط.

ففي الموقع الأول، تركزت الأضرار في وسط المجمع وجنوبه، بينما شملت في الموقع الثاني نقاطا متعددة داخل منطقة تضم مخازن ومنشآت متفرقة.

ويعكس الموقعان نمطا هندسيا عسكريا متشابها، إذ يقعان داخل منطقة جبلية، ويحتويان على منشآت محصنة ومرافق تحت الأرض، مع انتشار المباني على مسافات متباعدة داخل كل موقع.

ضربات على موقع الدفاع الجوي

أما في موقع عظيم آباد قرب طهران، فقد أظهرت المقارنة بين صور 25 فبراير/شباط و17 مارس/آذار عدة نقاط تضرر داخل موقع الدفاع الجوي، حيث بدا أثر استهداف موزعًا على أجزاء ومنشآت عديدة داخله، مما يعكس نمطًا من الضربات الدقيقة والمتكررة.

تشير هذه الصور، رغم محدودية دقتها مقارنة بصور تجارية أعلى وضوحا، إلى استمرار استهداف المواقع العسكرية الإيرانية في أكثر من منطقة خلال الفترة التي تغطيها المقارنات، وهو ما يبرز نمطا متواصلا من الاستهداف يطال منشآت إستراتيجية موزعة جغرافيا.

وفي السياق نفسه، كشفت صور فضائية ملتقطة عبر القمر الصناعي الأوروبي "سنتينال-2" يوم 3 أبريل/نيسان 2026 أضرارا داخل مجمع شيراز للصناعات الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة شيراز جنوب إيران.

ورصدت آثار دمار واضحة في عدد من المباني والمنشآت داخل الموقع، وبالمقارنة البصرية والتحليل ظهرت آثار الأضرار في أكثر من 7 نقاط متفرقة داخل المجمع، توزعت على أنحاء مختلفة من الموقع.

وتتركز الهجمات الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران، منذ بدء التصعيد الأخير، على أهداف عسكرية وأمنية ذات طابع إستراتيجي، في إطار مساعٍ لإضعاف القدرات العملياتية والبنية التحتية الدفاعية الإيرانية.