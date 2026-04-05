صور أقمار صناعية ترصد دمارا واسعا في منشآت الطاقة الإيرانية

تكشف صور أقمار صناعية -حللها فريق المصادر المفتوحة بالجزيرة- التقطت خلال شهر مارس/آذار 2026 عن أضرار واسعة طالت عددا من منشآت الطاقة في إيران، شملت محطات كهرباء ومياه، ومرافق لمعالجة الغاز، ومستودعات نفط، إضافة إلى مصفاة رئيسية جنوب طهران، وذلك في سياق الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على البلاد.

في جزيرة قشم، أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في 9 مارس/آذار آثار تدمير داخل محطة قشم للمياه والكهرباء، حيث رُصد استهداف 3 نقاط داخل المحطة، ما يشير إلى ضربات دقيقة استهدفت مكونات تشغيلية حساسة.

وفي منطقة عسلويه، أوضحت صور ملتقطة في 29 مارس/آذار تضرر مرافق معالجة الغاز والإنتاج، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض الوحدات داخل منشآت المعالجة، في مؤشر على تأثير مباشر في القدرة التشغيلية لقطاع الغاز.

وفي شمال العاصمة طهران، أظهرت صور ملتقطة في 17 مارس/آذار دمارا في مستودع شهران للنفط، كما كشفت صور تعود إلى 9 مارس/آذار تصاعد دخان كثيف من الموقع عقب الهجوم، مع آثار تفحم ودمار واسع داخل المنشأة.

وفي مدينة كرج، أظهرت صور ملتقطة في 17 مارس/آذار دمارا أصاب منشأة نفطية في المنطقة العاشرة من البلدية، حيث تضرر نحو 13 مخزنا من أصل 19 مخزنا متفاوتة الأحجام، ما يعكس حجم الخسائر داخل الموقع.

أما في مستودع أغداسية شمال شرق طهران، فأظهرت صور ملتقطة في 27 مارس/آذار دمارا واسعا داخل الموقع، بينما بينت صور تعود إلى 9 مارس/آذار سحابة دخانية كثيفة غطت معالم المكان، مع امتداد آثار الحريق إلى معظم أجزاء المنشأة.

وفي مصفاة طهران النفطية جنوب العاصمة، أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في 27 مارس/آذار دمار كبير، إذ طالت الأضرار نحو 19 مخزنا للنفط، إضافة إلى عدد من المباني داخل المصفاة.

كما بينت صور تعود إلى 9 مارس/آذار تصاعد أعمدة دخان ضخمة امتدت لعدة كيلومترات وغطت أجزاء من المدينة، في مشهد يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالموقع.

وتشير هذه المعطيات البصرية إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية امتدت إلى البنية الحيوية لقطاع الطاقة الإيراني، مستهدفة مرافق الإنتاج والمعالجة والتخزين، ما يبرز محاولة التأثير على قدرات التشغيل والإمداد في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

في سياق التصعيد، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي ترمب توجها يقوم على استهداف مصادر الطاقة الإيرانية، باعتبارها ركيزة أساسية لتمويل القدرات العسكرية والنفوذ الإقليمي، من خلال ضرب منشآت النفط والغاز والبنية التحتية المرتبطة بها.

وفي المقابل، ردت إيران بتكثيف هجماتها الصاروخية والمسيرة، واستهداف مصادر الطاقة والكهرباء في عدة دول خليجية، في محاولة لفرض معادلة ردع متبادل ورفع كلفة التصعيد.