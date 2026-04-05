صعود تركيا إقليميا.. استشراف إسرائيلي لمآلات حرب إيران

استشرف مقال تحليلي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية المآلات التي قد تفضي إليها الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مبيّنا أنها قد تؤسس لنظام إقليمي جديد يبرز فيه الدور التركي على حساب النفوذ الأمريكي.

ونشرت الصحيفة المقال الذي كتبه إيلاد غيلادي من قسم دراسات الشرق الأوسط والإسلام بجامعة حيفا، اليوم الأحد، تحت عنوان "حرب إيران قد تخلق نظاما إقليميا جديدا: حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر".

ويرى كاتب المقال أن دول المنطقة بدأت مع اندلاع الحرب بإجراء تغييرات جذرية في إستراتيجياتها الدفاعية، مشيرا إلى سعيها "عبر اتصالات دبلوماسية خلف الأبواب المغلقة"، إلى إيجاد سبل لتقليل الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة إلى أدنى حد.

وركز التحليل على دول الخليج على وجه الخصوص، مبينا أنها تسعى إلى إعادة صياغة مقارباتها في مجالي الأمن والتحالفات، لافتا إلى أن "تركيا يبدو أنها تلعب دورا محوريا في تطوير هذا التوجه"، معللا ذلك بالإشارة إلى أن أنقرة نقلت علاقاتها في الآونة الأخيرة مع بعض دول المنطقة إلى مستوى إستراتيجي.

وربط كاتب المقال هذه النظرية المستقبلية بما جاء في مقاربة سابقة عبر عنها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حين قال "إذا لم تحلّ دول المنطقة مشكلاتها بنفسها، فإن القوى الخارجية ستفرض مصالحها". وقال إن هذه المقاربة وجدت صدى في عواصم خليجية.

استغناء كامل أم تقليص؟

وبيّن التحليل أن دول الخليج لا تعتزم قطع علاقاتها بالكامل مع الولايات المتحدة، لكنها تسعى إلى إعادة تعريفها بحيث لا تكون واشنطن "الضامن الأمني الوحيد"، بل "شريكا" ضمن منظومة أوسع.

وفي هذا السياق الأمني، ذكر المقال أن تطور الصناعات الدفاعية التركية يمكن أن يوفر لدول الخليج بديلا لتنويع مصادر الأمن بعيدا عن الولايات المتحدة.

وأضاف: "من المرجح أن تُذكر هذه الحرب ليس فقط من زاوية توازن الردع بين إسرائيل وإيران، بل أيضا باعتبارها اللحظة التي بدأت فيها دول الخليج البحث عن فرص لبناء نظام إقليمي من الداخل، عبر تقليص اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة بشكل تدريجي وحذر".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، بهجمات مكثفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية شملت مطارات وموانئ ومباني، وهو ما أدانته هذه الدول وطالبت مرارا بوقفه.