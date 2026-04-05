"سندافع عنهم إن عجزت بغداد".. أمريكا تعلن تعرض دبلوماسييها لمحاولة اغتيال

قالت السفارة الأمريكية في بغداد إن مليشيات عراقية موالية لإيران شنت هجومين على منشآت دبلوماسية أمريكية بالعراق ليلة أمس، كاشفة أن الهجومين استهدفا اغتيال دبلوماسيين أمريكيين.

وصرح المتحدث باسم السفارة، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة "حثت الحكومة العراقية مرارا وتكرارا على الالتزام الفوري بمسؤوليتها في وقف الهجمات على المنشآت الأمريكية ومنع المليشيات الإرهابية من شن هجماتها في العراق".

كما أعلن عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تفضي إلى تحديد هوية أو مكان المليشيات المسؤولة عن الهجمات. وأضاف "ساعدونا على وقف الهجمات الإرهابية ضد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أو أي مكان آخر".

وأشار إلى أن مئات الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية أو نُفذت داخلها، مستهدفة مواطنين أمريكيين ودولا مجاورة للعراق ومؤسسات عراقية بما في ذلك إقليم كردستان العراق.

وأضاف "لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا إذا عجزت الحكومة العراقية عن الوفاء بالتزاماتها".

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه العراق توترا كبيرا بعد أن امتدت إلى أراضيه نيران الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تعرضت مقار لهيئة الحشد الشعبي وفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت هجمات تتبناها فصائل عراقية مصالح أمريكية، كما نفذت إيران ضربات ضد مجموعات كردية إيرانية معارضة متمركزة في إقليم كردستان العراق.