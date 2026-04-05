رئيس الوزراء القطري يحذر من استهداف البنى التحتية الحيوية بالمنطقة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة"، محذرا من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بوزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الأحمد الصباح، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء القطري جدد خلال اللقاء إدانة الدوحة "للاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي استهدفت المنشآت الحيوية الكويتية، وأعرب عن التضامن الكامل مع الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

واليوم الأحد، استهدفت هجمات إيرانية، منشآت نفطية وبتروكيميائية في الإمارات والبحرين والكويت، ما أدى إلى نشوب حرائق وتعليق العمل في إحدى المنشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية شملت مطارات وموانئ ومباني، وهو ما أدانته هذه الدول وطالبت مرارا بوقفه.