"حرب نجوم".. القسام تبث تسجيلا لتفاعل "الملثم" مع صواريخ إيران

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس مقطع فيديو يحوي تسجيلات صوتية سابقة للناطق العسكري باسم الكتائب، الشهيد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة)، توثق تعليقه على الصواريخ الإيرانية.

ويرجع تعليق أبو عبيدة إلى الضربات الإيرانية التي استهدفت العديد من المناطق جنوب إسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث وصلت الصواريخ في ذلك الوقت إلى مستوطنات غلاف غزة، وإلى منطقة محور نتساريم العسكري الذي كان يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وذكر أبو عبيدة في تعليقه الصوتي لحظة مشاهدة الصواريخ: "غلاف غزة ونتساريم.. يا رب سدد.. حرب نجوم هذه.. يا رب سدد".

وأعاد المقطع المصور التذكير بخطاب مقتضب لأبو عبيدة، جاء فيه: "وتشتبك الجمهورية الإسلامية في إيران مع العدو الصهيوني وتوجه له ضربات الوعد الصادق".

وتخلل الفيديو مشاهد توثق عمليات إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران، إلى جانب إظهار آثار سقوطها في مدن داخل إسرائيل.

وحظي المقطع بانتشار واسع بين المدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت التفاعلات بين استذكار خطابات أبو عبيدة وصوته وحضوره البارز، والدعاء له.

وفي سياق متصل، حظي وصف مشهد الصواريخ في السماء بعبارة "حرب النجوم" بتفاعل لافت وتداول كبير، في إشارة إلى طبيعة الصواريخ الانشطارية الإيرانية.

وكانت كتائب القسام قد علقت قبل أيام على الضربات الصاروخية الإيرانية، التي وصفتها بالقوية إثر استهدافها العمق الإسرائيلي باستخدام تكتيكات جديدة أوقعت عشرات القتلى والجرحى، واعتبرت الكتائب هذه الهجمات بمثابة الرد الطبيعي على "العدوان الصهيوأمريكي الموجه ضد إيران، وعلى مجازر الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة كذلك".

وتابع المتحدث باسم القسام قوله: "إن هذا العدو الصهيوني النازي لا يفهم سوى لغة القوة ومبدأ رد الصاع صاعين، وإن إجباره على دفع الثمن الباهظ هو العامل الذي سيجبره على وقف عدوانه، ومن دون ذلك سيتمادى في عربدته، ويستفرد بدولنا العربية والإسلامية، الدولة تلو الأخرى".

ويواصل كل من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن، إطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف متعددة في المدن الإسرائيلية، من الشمال إلى الجنوب، حيث طالت هذه الهجمات العديد من المصانع الحيوية والمنشآت الإستراتيجية والعسكرية.