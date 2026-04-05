حرب إيران تستنزف مخزون واشنطن من صواريخ كروز الشبحية

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن الولايات المتحدة قررت تخصيص الجزء الأكبر من مخزونها الاستراتيجي من صواريخ كروز الشبحية بعيدة المدى من طراز "جيه إيه إس إس إم-إي آر" "JASSM-ER" لصالح العمليات العسكرية ضد إيران.

وتأتي هذه الخطوة عبر سحب هذه الذخائر الدقيقة من المخازن المخصصة لمناطق جغرافية أخرى، بما في ذلك منطقة المحيط الهادي، وتوجيهها نحو قواعد القيادة المركزية الأمريكية وقاعدة "فيرفورد" البريطانية.

ووفقا للمؤشرات الفنية، فقد أدى هذا التحرك إلى تقليص حاد في الرصيد المتاح من هذه الصواريخ، إذ تشير التقديرات إلى بقاء نحو 425 صاروخا فقط جاهزة للخدمة لبقية مناطق العالم، من أصل مخزون ما قبل الحرب الذي كان يبلغ 2300 صاروخ.

ويُعد هذا العدد المتبقي محدودا من الناحية العملياتية، إذ لا يكفي إلا لتسليح 17 قاذفة من طراز "بي-1بي" (B-1B) لمهمة واحدة، في حين جرى استبعاد نحو 75 صاروخا آخر بسبب أضرار أو أعطال فنية.

تآكل المخزونات وتحديات المواجهة

تعتمد الإستراتيجية الأمريكية في حملتها الحالية على التوسع في استخدام الأسلحة بعيدة المدى لتقليل المخاطر على جنودها، إلا أن هذا النهج أدى لاستهلاك أكثر من ألف صاروخِ "جيه إيه إس إس إم-إي آر" خلال الأسابيع الأربعة الأولى من القتال.

وتواجه واشنطن تحديا لوجستيا في تعويض هذا النقص، إذ تنتج شركة "لوكهيد مارتن" حاليا نحو 396 صاروخا سنويا، ومع رفع القدرة الإنتاجية القصوى إلى 860 صاروخا، فإن عملية سد الثغرة في المخزونات ستستغرق سنوات طويلة، مما قد يؤثر على الجاهزية الأمريكية أمام خصوم آخرين مثل الصين.

وفي وقت سابق قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة أبلغت اليابان بتأجيل تسليمها نحو 400 صاروخ كروز من نوع توماهوك، بسبب الضغط الذي تسببه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على مخزونات الصواريخ.

وكان يُفترض تسليم طلبية طوكيو من هذه الصواريخ في مارس/آذار 2028، غير أن واشنطن أبلغت أن الموعد سيتأخر، وفقا لمصادر مطلعة للوكالة.

وتوعد الرئيس دونالد ترمب في خطاب ليلة الأربعاء بإعادة إيران إلى "العصور الحجرية" خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، دون توضيح انعكاسات ذلك على المستويين المدني والعسكري.

وفي المقابل، سجلت الأيام الأخيرة خسائر في القدرات الجوية الأمريكية رغم الإعلانات السابقة عن تدمير أجزاء واسعة من الدفاعات الإيرانية، إذ أسقطت طهران مقاتلة من طراز "إف-15" وطائرة "إيه-10″، بالإضافة إلى إصابة مروحيتي إنقاذ وتدمير أكثر من 12 طائرة مسيرة من نوع "إم كيو-9".

وتواصل طهران شن هجمات واسعة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، مما تسبب في استنزاف موازٍ لمنظومات الدفاع الجوي الأمريكية مثل "باتريوت" و"ثاد".