الإمارات تتصدى لهجوم إيراني على مصنع للبتروكيماويات

في تصعيد جديد للهجمات الإيرانية على الخليج، تصدت دولة الإمارات، صباح اليوم الأحد، لهجمات صاروخية ومسيّرات استهدفت مصنع "بروج" للبتروكيماويات في منطقة الرويس الصناعية، مما أسفر عن حرائق مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي هذا السياق، أفاد أحمد هزيم، مراسل الجزيرة في دبي، بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت من اعتراض معظم الهجمات، في حين أدت شظايا الاعتراض إلى اندلاع حرائق في مصنع "بروج" تم السيطرة عليها، وتم تعليق العمل بالمصنع لتقييم الأضرار.

وتدير شركة بروج التي تأسست عام 1998 "أحد أكبر مجمعات البولي أوليفين في العالم، وتقدم خدمات لعملاء في أكثر من 50 دولة"، بحسب بياناتها في موقعها الإلكتروني.

ولدى الشركة حضور إقليمي متنوع من خلال امتلاكها لعدد من المراكز اللوجستية والمستودعات وبوابات التصدير، التي تتوزع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، وكذلك وحدة تصنيع مركبات البوليمرات ("CMP") في شنغهاي.

حصيلة الهجمات

وأشار هزيم إلى أن الإمارات تعاملت منذ بداية هذه الحرب مع أكثر من 498 صاروخا باليستيا و23 صاروخا مجنحا وأكثر من 2141 مسيّرة، مؤكدا نجاح الدفاعات الجوية في التصدي لمعظمها باستخدام المضادات الأرضية والمروحيات والطائرات المقاتلة.

كما كشف أن حصيلة الهجمات منذ بداية التصعيد بلغت 13 قتيلا بينهم اثنان من منتسبي وزارة الدفاع، إضافة إلى إصابة نحو 217 شخصا من جنسيات مختلفة نتيجة سقوط الشظايا.

وأوضح هزيم أن الهجمات تتكرر يوميا تقريبا، إلا أن السلطات وفرق الدفاع الوطني تتعامل فوريا مع أي أضرار ناجمة عن اعتراضات الدفاع الجوي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.