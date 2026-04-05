إنزال أم كمين؟ لغز الطيار الأمريكي في إيران يشعل المنصات

شهدت المنصات الرقمية تفاعلا واسعا مع إعلان العثور على الطيار الأمريكي المفقود داخل إيران، وسط تضارب في الروايات بين واشنطن وطهران وغياب تأكيدات مستقلة تحسم ما جرى ميدانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال"، نجاح عملية إنقاذ ضابط نظم الأسلحة الذي فُقد إثر إسقاط مقاتلة "إف-15"، مشيرا إلى إصابته بجروح بليغة، وواصفا المهمة بأنها من "الأكثر جرأة" في تاريخ عمليات البحث والإنقاذ الأمريكية.

ووفق رواية ترمب، فإن القوات الأمريكية راقبت موقع الطيار على مدار الساعة، وتتبعت تحركاته قبل الدفع بعشرات الطائرات المزوَّدة بأسلحة متطورة لتنفيذ عملية الإجلاء.

وتستند هذه العمليات إلى بروتوكول قتالي يُفعَّل فور سقوط الطائرة في مناطق معادية، إذ يرسل كرسي القذف إحداثيات الموقع عبر وسائل اتصال مشفرة، لتبدأ عمليات "البحث والإنقاذ القتالي" بنشر فرق نخبة مدعومة بمروحيات ومقاتلات.

وخلال ذلك، يطبّق الطيار تدريبات "المراوغة والهروب" لتجنب الاكتشاف أو الأسر، ويعتمد على معدات بقاء مدمجة في سترته القتالية، تشمل إسعافات أولية وأجهزة إشارة واتصال، إلى حين وصول فرق الإنقاذ.

في المقابل، نفى الناطق باسم "مقر خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني الرواية الأمريكية، واصفا ما أعلنه ترمب بأنه "ادعاءات سخيفة".

وأكد الناطق العسكري الإيراني أن العملية انتهت بفشل كامل، مع تدمير طائرتَي نقل عسكري من طراز "سي 130" ومروحيتين أمريكيتين من نوع "بلاك هوك" خلال محاولة الإنقاذ في محيط أصفهان وسط البلاد.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطعا قالت إنه لبقايا الطائرات الأمريكية التي دُمرت.

لكن صحيفة نيويورك تايمز أوردت رواية أخرى، تشير إلى أن طائرتين أمريكيتين علقتا في قاعدة نائية داخل إيران بعد إجلاء أحد أفراد الطاقم، مما دفع القادة إلى إرسال 3 طائرات إضافية لإتمام الإجلاء، قبل تفجير الطائرتين المعطلتين لمنع وقوعهما في أيدي القوات الإيرانية.

انقسام كبير

على المنصات الرقمية، عكست التفاعلات -وفق ما رصدته حلقة (2026/4/5) من برنامج "شبكات"- انقساما واضحا في قراءة الحدث.

ورأى حسن أن صعوبة إنقاذ عسكري واحد تطرح تساؤلات عن إمكانية تنفيذ إنزال بري واسع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تتجنب المجازفة.

إذا واحد وبصعوبة تم إنقاذه فكيف يريدون إنزال بري والاستقرار على الأرض لفترة؟ يبدو أن الأمريكي عرف الدرس ولن يجازف! بواسطة حسن

في المقابل، أشار عبد الله إلى أن إيران لم تتمكن من الوصول إلى الطيار رغم إعلان مكافأة، مُرجعا ذلك إلى تفوُّق التكنولوجيا في عمليات البحث والإنقاذ.

كنت أتوقع أن تفشل ايران بالعثور على الطيار منذ أن حصدت جائزة لمن يعثر عليه، الواقع للعلم والتكنولوجيا وإيران لم تتمكن حتى من إرسال مروحية أو مسيرة للبحث عنه العلم والتكنولوجيا تفوقت على الشجاعة! بواسطة عبد الله

ورجَّحت سلمى وجود خسائر غير معلَنة لدى الطرفين، مضيفة أن "الحرب الإعلامية" ستخفي جانبا من الحقائق.

صح الجيش الأمريكي قوي وأعتقد أنه خسر الكثير هناك أنباء أنهم خسروا طائرات وأكيد الطائرات فيها طواقم.. في الأخير الحرب الإعلامية ستخفي حقائق من الجانبين. بواسطة سلمى

أما حيدر فشكَّك في الرواية الأمريكية، مشيرا إلى غياب التوثيق من الجانب الإيراني، ومتسائلا عن مدى صحة تنفيذ عملية الإنقاذ أساسا.