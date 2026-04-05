حرب الطاقة.. إسرائيل تتأهب للهجوم وإيران تحدد بنك أهدافها

أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لشن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وبانتظار ضوء أخضر من واشنطن، فيما ذكرت وكالة تسنيم أن طهران أدرجت محطتي كهرباء إسرائيليتين ضمن بنك أهدافها، ردا على ذلك.

وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الاستعدادات الإسرائيلية تأتي في ظل ترقب الحصول على تفويض من واشنطن، وسط تصاعد الحديث عن احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع أنه من الأرجح أن تُنفذ هذه الضربات خلال الأيام القليلة المقبلة.

في السياق ذاته، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لضرب منشآت الطاقة الإيرانية، مؤكدة أن تل أبيب تنتظر الموافقة الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، قال فيه إن المهلة التي منحها لإيران توشك على الانتهاء، مشيرا إلى أن أمام طهران 48 ساعة فقط للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة ما وصفه بـ"جحيم عظيم".

بنك أهداف في إسرائيل

في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر عسكرية أن القوات المسلحة قررت إضافة محطتي كهرباء رئيسيتين في إسرائيل إلى بنك الأهداف، عقب تقارير عن استعداد تل أبيب لاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وطبقا للمصادر فإن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الرد بالمثل، ويُعَد مؤشرا على الاستعداد للرد على أي تهديد يستهدف البنى التحتية الإيرانية.

في السياق قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران علي عبد اللهي، إن الرئيس الأمريكي هدد باستهداف البنية التحتية والثروات الوطنية بعد تكبده الهزائم المتتالية.

وتابع "إذا تعرضنا لاعتداء من العدو الأمريكي الصهيوني فسنستهدف بهجمات مدمرة ومتواصلة جميع بناهم التحتية دون قيود".

وأردف "منذ بداية الحرب المفروضة علينا نفذنا كل ما قلناه والمعنى البسيط لرسالتي اليوم هو أن أبواب الجحيم ستُفتح عليكم"

وأكد أن إيران لن تتردد لحظة في الدفاع عن حقوق شعبها وصيانة الثروات الوطنية وستضع أي معتدٍ في مكانه المناسب، حسب قوله.

والسبت رفضت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، تهديد الرئيس ترمب بتدمير البنى التحتية الحيوية للبلاد إذا لم تبرم اتفاقا يضع حدا للحرب خلال 48 ساعة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.