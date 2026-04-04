وفاة الأسير الفلسطيني المحرَّر رياض العمور في مصر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني -أمس الجمعة- وفاة الأسير المحرَّر والمبعَد إلى مصر رياض العمور، وذلك بعد مسيرة طويلة من الاعتقال والمعاناة الصحية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس فتح تحقيق في ملابسات وفاته.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير -في بيان مشترك- أن العمور (55 عاما) عانى جراء جرائم طبية إسرائيلية ممنهجة طوال 23 عاماً من الأسر، وقد أُفرج عنه ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة المبرم بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وذكر البيان أن العمور -وهو من بلدة تقوع ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة- كان يعاني من مشاكل حادة في القلب، وأن إدارة السجون الإسرائيلية ماطلت لأكثر من 10 سنوات في استبدال جهاز منظِّم دقات القلب الذي يستعمله، رغم تدخلات قانونية متكررة، مشيرة إلى أن وضعه الصحي كان حرجاً عند خروجه من السجن، وقد خضع لعدة عمليات جراحية مؤخراً في مصر.

وحمّل البيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير الفلسطيني المحرر، واعتبر أن وفاته تمثل نموذجاً لسياسات القتل البطيء التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي شملت آلاف الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال.

وذكّر البيان بأن وفاة العمور تأتي بعد أيام من إقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون إعدام الأسرى" الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً ويمنح المنفذين حصانة قانونية.

وفي سياق متصل، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق رسمية تضم قيادات من حركة فتح وهيئة الأسرى ووزارتيْ الخارجية والصحة لتحديد المسؤولية الطبية عن الوفاة. كما شمل القرار وقف المستشار الطبي لسفارة فلسطين بالقاهرة عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيق.

ويوجد في السجون الإسرائيلية حالياً أكثر من 9500 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، يواجهون انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الممنهج والإهمال الطبي، في وقت يواجه فيه 117 أسيراً خطر الإعدام بموجب القانون الإسرائيلي الجديد الذي أثار موجة استنكار دولية واسعة.