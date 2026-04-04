مقتل 8 أشخاص على الأقل جرّاء زلزال في أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في حصيلة أولية جرّاء زلزال في العاصمة الأفغانية كابل وعدد من الولايات المجاورة، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد موجة أمطار وعواصف راح ضحيتها العشرات.

وقالت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث في أفغانستان إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، في حين أصيب طفل واحد عندما انهار منزل في العاصمة كابل جرّاء الزلزال.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال وقع في منطقة هندوكوش بأفغانستان، وبلغت ‌قوته 5.9 درجات.

وقال مراسل الجزيرة نت في كابل إن الزلزال تسبب في تدمير منزل سكني بالكامل في منطقة كوسفندره التابعة لمديرية بَكرامي.

وأكد المراسل أن تأثير الزلزال امتد إلى ولايات أخرى مثل بلخ وبنجشير وغزني وبدخشان ويكتیكا وتخار وبغلان وقندز، حسب مستخدمي منصات التواصل.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن هزات قوية شعر بها سكان العاصمة الأفغانية كابل وسكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد وكذلك العاصمة الهندية نيودلهي.

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون، مساء اليوم، تسجيل 45 قتيلا على الأقل جرّاء أمطار وعواصف في أفغانستان وباكستان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.