قنابل عنقودية تسقط قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية ومقر هيئة الأركان

أعلنت إيران، اليوم السبت، استهداف مواقع عدة بإسرائيل، بينها وزارة الدفاع في تل أبيب ومطار بن غوريون، بالصواريخ والطائرات المسيرة، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابات وأضرار في بعض المناطق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط قنبلتين عنقوديتين من صاروخ أطلِق اليوم من إيران قرب موقع وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية سمحت بالنشر بأن قنابل من صاروخ عنقودي إيراني سقط هذا الصباح قرب مقر هيئة الأركان ووزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.

يأتي ذلك في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على كل ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن سقوط صواريخ تطلقها إيران وحزب الله.

كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف مواقع في مطار بن غوريون الدولي بطائرات مسيّرة، وأوضح أن الهجوم استهدف برج المراقبة الجديد وبرجَي المراقبة في مبنيَي الركاب 1 و2 إضافة إلى أنظمة الملاحة والرادارات في المطار.

وأضاف أن هذا الهجوم يهدف إلى تعطيل قيادة وتنسيق الحركة الجوية العسكرية ومنع توجيه المقاتلات المهاجمة، وإضعاف قدرات الرصد والحرب الإلكترونية لدى إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع في بني براك وبيتاح تكفا وتل أبيب وكريات شمونة بصواريخ "قدر" ذات الرؤوس العنقودية.

وأضاف أنه استخدم في الموجة الـ95 صواريخ قدر وخيبر شكن وقاسم سليماني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط ذخائر عنقودية في وسط إسرائيل، ونقلت القناة 12 عن مصادر قولها إن صاروخا عنقوديا إيرانيا استهدف منطقة تل أبيب.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بسقوط شظايا الصاروخ العنقودي الإيراني في 7 مواقع وسط إسرائيل، مضيفة أن أضرارا مادية لحقت بتلك الأماكن، فضلا عن احتراق مركبات.

وأفادت مراسلة الجزيرة بسماع دويّ انفجارات بمدينة القدس، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ورود بلاغ أولي عن سقوط شظايا في القدس الشرقية إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

صواريخ انشطارية

في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صفارات الإنذار في حيفا وخليجها وعكا وصفد والكريوت ومناطق واسعة أخرى في شمال إسرائيل، عقب رشقة إيرانية بصواريخ ذات رؤوس انشطارية.

إعلان

وتُعَد هذه الرشقة الإيرانية هي الخامسة باتجاه إسرائيل منذ فجر السبت.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن بعض الصواريخ الإيرانية في الرشقة الأخيرة كانت تحمل رؤوسا حربية انشطارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي في منطقة الكريوت شمال حيفا، تزامنا مع إعلان إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تلقيها بلاغات تفيد بسقوط شظايا في منطقة خليج حيفا.

وادعت صحيفة معاريف أن صاروخا من إيران سقط في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل.

وتمتاز الصواريخ الانشطارية بقدرتها على الانشطار في الجو إلى عشرات القنابل التي تسقط على مساحة واسعة مخلّفة أضرارا كبيرة.

أضرار وإصابات

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص في القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تسبب سقوط صاروخين انشطاريين بوسط إسرائيل في دمار كبير بمبانٍ وسيارات في مناطق عدة منها تل أبيب وبيتاح تيكفا وبني براك. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابتين على الأقل بجروح طفيفة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه لم يتم اعتراض 3 صواريخ أطلِقت من إيران منذ منتصف الليلة الماضية، بينها صاروخان عنقوديان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في بني براك وسط إسرائيل للمرة الثانية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلَّفت آلاف القتلى والجرحى، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية"، لكنَّ بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.