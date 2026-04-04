قتلى وجرحى بغارات على لبنان وحزب الله يرد بصواريخ على إسرائيل

شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على جنوب لبنان وشرقها والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما رد حزب الله بوابل من الصواريخ على الأراضي المحتلة.

وقد قتل شخصان، اليوم السبت، في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في طريق شمال صور جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية على طريق قدموس شمال صور، مما أسفر عن سقوط شهيدين" دون تفاصيل إضافية.

كما "استهدفت غارة معادية بلدة صريفا قضاء صور" وفق الوكالة التي لم تورد تفاصيل أخرى عن الغارة الإسرائيلية.

سلسلة غارات

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر السبت، سلسلة غارات على بلدات أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان، واستهدفت منطقة عين صايغ، ومبنى سكنيا جنوبي لبنان، وسقط صاروخ إسرائيلي دون أن ينفجر.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة برعشيت في قضاء النبطية بـ 3 غارات متتالية، كما شن غارات على حيي ماضي والجاموس، ومحطة وقود الأمانة، ومنطقتي تحويطة الغدير والسانت تيريز في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

كما شنت قوات الاحتلال غارة على بلدة القطراني في قضاء جزين جنوبي لبنان.

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي يحمر وسحمر في البقاع شرقي لبنان.

استهداف المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر السبت، إصابة 32 شخصا بينهم 3 مسعفين وتضرر مستشفى إثر غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "11 شخصا أصيبوا بجروح من بينهم 3 مسعفين في الدفاع المدني اللبناني كحصيلة أولية لغارتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في مدينة صور".

وأضافت أنه "نتج عن الغارتين أضراراً في المستشفى اللبناني الإيطالي الذي لا يزال مستمراً في عمله".

وفي بيان سابق، أفادت الوزارة بإصابة 21 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة معركة ومنطقة الحوش جنوبي البلاد.

غارات حزب الله

في المقابل أعلن حزب الله شن 6 هجمات، السبت، على مستوطنة وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال الحزب في بيانات متتالية، إنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا في شمالي إسرائيل.

كما ذكر أن هجماته بالصواريخ شملت تجمعين لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية عند "مثلث كحيل" في بلدة مارون الراس الحدودية، وبمنطقة "تلّة السدر" في بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

وعقب ذلك، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا محيط مهبط مروحيات استحدثه الجيش الإسرائيلي لإخلاء إصابات جنوده في بلدة مارون الراس.

وتحدث الحزب عن اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية قرب منطقة "مثلث التحرير" جنوبي لبنان و"إيقاع إصابات مؤكدة بين أفرادها".

وفي هجوم آخر، قال إن مقاتليه استهدفوا دبابة "ميركافا" إسرائيلية في بلدة حولا جنوبي لبنان بصاروخ موجه.

صفارات الإنذار في إسرائيل

على صعيد متصل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في الجليل بعد رصد صواريخ من لبنان، في حين أكد مراسل الجزيرة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود أضرار بمنازل ومركبات في محيط المنزل الذي أصيب بصاروخ من لبنان في كريات شمونة دون تفعيل صفارات الإنذار.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الجاري وحتى الجمعة، عن 1368 قتيلا و4138 مصابا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

ويأتي عدوان الاحتلال الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، التي خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.