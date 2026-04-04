قاليباف للجزيرة: هذه حرب إسرائيل وتصعيدها سيُواجَه برد حاسم

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن هذه الحرب هي حرب إسرائيل، مؤكدا أن إيران كانت "مستعدة لهذه المواجهة، وقد أثبتت قدراتها على الدفاع عن نفسها".

واعتبر قاليباف، في تصريحات للجزيرة، أن الانفلات الأمني والخسائر التي تكبدها العالم جاءت نتيجة مباشرة لهذه الحرب، لافتا إلى أن تحقيق الأمن المستدام يمثل أولوية لبلاده.

وأضاف أن دول المنطقة قادرة على ضمان مصالحها من خلال اتفاقيات أمنية ثنائية ومتعددة الأطراف من دون "تدخل أجنبي"، وأن الحفاظ على أمن المنطقة يصب في مصلحة دولها.

وذكر رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده "اضطرت إلى استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة حفاظا على وجودها"، محذرا من أن أي تصعيد ضد إيران سيُواجَه "برد حاسم".

كما أكد قاليباف أن تحقيق الاستقرار يتطلب إزالة العوامل الرئيسية لانعدام الأمن في المنطقة، وبناء منظومة أمنية من دون الولايات المتحدة وإسرائيل.