قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض.. هل يكشف الفيديو سرا جديدا؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومعلومات قالت إنها توثّق إعلانا جديدا عن قاعدة جوية إيرانية سرية تحت الأرض تحمل اسم "عقاب 44″، في سياق ما وصفه ناشرو المحتوى بأنه تصعيد عسكري مرتبط بمواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحققت هذه المنشورات انتشارا واسعا، إذ تجاوزت بعض المقاطع مليون مشاهدة، مصحوبة بتعليقات تصوّر الكشف عن القاعدة السرية على أنه مؤشر على رفع جاهزية عسكرية راهنة.

وراجعت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة الفيديو المتداول والادعاءات المصاحبة له من خلال تحليل المحتوى البصري، وإجراء مقارنة مع المواد الأرشيفية، وتتبع السياق الزمني للنشر عبر أدوات رصد انتشار المحتوى الرقمي.

وأظهر التحقق أن المشاهد ليست حديثة ولا ترتبط بأي إعلان جديد. إذ تبين أن اللقطات تعود إلى إعلان رسمي إيراني سبق الكشف عنه في 7 فبراير/شباط 2023، حين أعلنت طهران رسميا امتلاكها قاعدة جوية تحت الأرض باسم "عقاب 44".

وبالرجوع إلى التغطية الرسمية في ذلك التاريخ، أوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) الرسمية أن القاعدة منشأة محصّنة، ومصممة لاستيعاب طائرات مقاتلة وتشغيل قاذفات وطائرات مسيّرة، بما يتيح تنفيذ عمليات بعيدة المدى وهجمات مباغتة.

وكشفت المقارنة البصرية بين اللقطات الحالية والمواد التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية عام 2023 تطابقا كاملا، بما في ذلك مشاهد تُظهر زيارة كبار القادة العسكريين للقاعدة، في مقدمتهم رئيس الأركان العامة حينها محمد باقري، وقائد الجيش عبد الرحيم موسوي.

ولم تتضمن الرواية الرسمية المنشورة آنذاك أي تحديد دقيق لموقع القاعدة، مكتفية بالإشارة إلى أنها تقع في منطقة جبلية محصّنة، ومصممة لمواجهة القنابل الخارقة للتحصينات التي تمتلكها الولايات المتحدة.

ولا يُعدّ هذا التوظيف حالة معزولة، بل يعكس نمطا متكررا في تداول المحتوى العسكري الإيراني. ففي مايو/أيار 2022، كشفت القوات الإيرانية عن قاعدة منفصلة تحت الأرض مخصصة للطائرات المسيّرة، تقع في سلسلة جبال زاغروس غربي البلاد، وتضم أكثر من مئة طائرة قتالية واستطلاعية.