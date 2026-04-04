هجوم إيراني يُسبب أضرارا في 4 مواقع إسرائيلية وتل أبيب تقصف بوشهر

تواصل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل في اليوم الـ36 للحرب، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ94 من عملية "الوعد الصادق 4″، عبر استهداف المراكز الصناعية والعسكرية ومواقع تواجد القادة والقوات الإسرائيلية، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن موجة غارات واسعة استهدفت بنى تحتية ومواقع عسكرية إيرانية.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بسقوط صاروخ عنقودي أُطلق من إيران، بينما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الدفاع المدني والإسعاف بأن أضرارا مادية كبيرة في 4 مواقع أساسية ببني براك وتل أبيب ورمات غان وبتاح تكفا، عقب اعتراض الصاروخ الذي تناثرت ذخيرته وشظاياه في منطقة تل أبيب الكبرى.

ووفق الإسعاف الإسرائيلي، فقد أُصيب شخص في "بتاح تكفا"، عقب القصف الإيراني على وسط إسرائيل.

إيران تقصف 7 مدن بإسرائيل

وفجر اليوم السبت، شنّت إيران هجومين صاروخيين على إسرائيل، مما أدى إلى إصابة شخص على الأقل، ووقوع أضرار في عدة مناطق، واشتعال حريق في أحد المصانع بمنطقة النقب.

وأوضح الحرس الثوري أنه استهدف مواقع في جنوب ووسط وشمال إسرائيل بمسيّرات وصواريخ باليستية ثقيلة، من بينها صواريخ خرمشهر وخيبرشكن وعماد، وبرؤوس حربية موجهة وانشطارية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن شظايا وذخيرة سقطت في 17 موقعا بـ7 مدن وسط إسرائيل، جراء الهجوم الإيراني.

وقالت مراسلة الجزيرة في فلسطين فاطمة خمايسي إن القصف استهدف في المرة الأولى منطقة ديمونة التي تضم المفاعل النووي وعددا من المنشآت العسكرية والبحثية، وجرى تفعيل صفارات الإنذار في بعض القواعد التابعة لسلاح الجو.

وأضافت أن الضربات وصلت إلى بعض مستوطنات الضفة الغربية، واستهدفت مطار بن غوريون المغلق أصلا بسبب الهجمات الإيرانية المتواصلة.

وشمل القصف المنطقة الصناعية في بئر السبع، التي ضربتها إيران الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة مصنع بشكل مباشر.

وبعد نصف ساعة، وقع الهجوم الثاني الذي ضرب فيه صاروخ عنقودي 7 مواقع في تل أبيب الكبرى، وأُصيب منزل بشكل مباشر في رامات غان، وفق خمايسي التي قالت إن حريقا كبيرا اندلع في بناية بمدينة رأس العين، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في منطقة واسعة.

هجوم إسرائيلي على إيران

في المقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت إنها تلقت تقارير من إيران تفيد بسقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر النووية، وذكرت الوكالة عبر منصة إكس أن أحد أفراد طاقم الحماية في الموقع قُتل بشظية مقذوف، وأن مبنى بالموقع تعرض لموجات ضغط وشظايا.

وأضافت الوكالة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي ارتفاع في مستويات الإشعاع"، وذكرت وكالة تسنيم للأنباء في وقت سابق اليوم أن الواقعة لم تسبب ضررا في الأجزاء الرئيسية من المحطة، وأن الإنتاج لم يتأثر.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران تزامنا مع عمليات اعتراض جوي، في حين نقلت وكالة إرنا الرسمية عن قائد الدفاع الجوي الإيراني قوله إن قواته دمرت "طائرات متطورة للعدو"، بالإضافة إلى أكثر من 160 مسيّرة وعشرات الصواريخ الجوالة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة أمريكية إسرائيلية من طراز "إم كيو ون" MQ1 في سماء محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم بوقوع 3 انفجارات وضربات قوية في المنطقة البتروكيماوية بمدينة ماهشهر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجمات تسببت بانقطاع الكهرباء في جميع منشآت البتروكيماويات بماهشهر.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المساعد الأمني لمحافظ خوزستان تأكيده بوقوع أضرار كبيرة في معبر شلامجة الحدودي بمدينة خرمشهر، جراء قصف جوي.

وفي مدينة مهران غربي إيران، قالت وكالة تسنيم إن الطائرات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت أحد المستودعات التابعة لوزارة الزراعة، مبينة أنه كان يُستخدَم لتخزين مياه الشرب، وأضافت أن الطائرات استهدفت أيضا وحدة لتربية الدواجن في إحدى قرى محافظة إيلام غربي البلاد.

إسرائيل: نستهدف مصانع إيرانية

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل واصلت هجماتها على منشآت صناعية إيرانية حيوية، على غرار قصف مصانع الصلب، مشيرة إلى أن الهجوم على مصانع البتروكيماويات سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان صباح السبت- أنه استهدف منظومات الدفاع الجوي في أنحاء طهران، بينها مخازن صواريخ مخصصة لضرب الطائرات الإسرائيلية، وأضاف أنه قصف مواقع لتخزين صواريخ باليستية ومنشآت لإنتاج وتطوير الأسلحة.