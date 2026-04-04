إسرائيل تدمر جسرين على الليطاني وحزب الله يستهدف مستوطنات بالجليل

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي -فجر اليوم السبت- على الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيط صور جنوبي لبنان، ودمر جسرين فوق نهر الليطاني يربطان بين بلدتيْ سحمر ومشغرة البقاع الغربي. وفي المقابل، قصف حزب الله "تجمعات لجنود إسرائيليين ومستوطنات في الجليل الأعلى".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي -مساء أمس الجمعة- جسرين فوق نهر الليطاني يربطان بين بلدتيْ سحمر ومشغرة بقضاء البقاع الغربي شرقي البلاد، مما أدى إلى تدميرهما.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف الجسر الذي يربط سحمر بمشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان مما أدى إلى تدميره، كما شمل الاستهداف أيضا الجسر الملاصق له مما أدى لتدميره أيضا.

ويعد الجسران من المعابر الحيوية في منطقة البقاع الغربي، حيث يربطان بين بلدتي سحمر ومشغرة عبر وادٍ ومجرى مائي محلي، ويشكلان جزءاً أساسياً من شبكة الطرق الداخلية التي يعتمد عليها الأهالي في تنقلاتهم اليومية، وفق وسائل إعلام لبنانية.

10 إصابات بالغارات

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية نشوب حريق هائل جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا في قضاء صور جنوبي البلاد، كما أغار الطيران الإسرائيلي على كونين ومحيط بلدة معركة ومحيط البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان، بحسب مراسل الجزيرة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 10 أشخاص بجروح على الأقل في الغارة على بلدة معركة.

وبدورها، أفادت مراسلة الجزيرة بشنّ الطيران الإسرائيلي غارتين خلال ساعة واحدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش تدمير منصة إطلاق صواريخ في لبنان بعد وقت قصير من استهدافها مناطق شمالي إسرائيل.

هجمات حزب الله

في المقابل أعلن حزب الله تنفيذه عشرات الهجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان والمستوطنات في الجليل الأعلى.

وأفاد الحزب -في بياناته- بأنه استهدف بصاروخ موجَّه دبابة ميركافا في بلدة حولا جنوبي لبنان مؤكدا احتراقها، كما أكد أنه "قصف بالصواريخ تجمعات للعدو الإسرائيلي عند مثلث كحيل وموقع الصدح في بلدة مارون الراس، وعند تلة السدر في بلدة عيناتا جنوبي لبنان".

وأعلن الاشتباك مع "قوة إسرائيلية قرب مثلث التحرير موقعا بين أفرادها إصابات مؤكدة".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ باتجاه مدينة نهاريا جرى اعتراض بعضها، مضيفة -نقلا عن مصادر- أنه تم إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه حيفا والجليلين الأعلى والأدنى.

وبدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن صواريخ أُطلقت من لبنان أصابت عدة مبان في منطقة الجليل الغربي ومدينة نهاريا، مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة.

وقالت هيئة البث إن طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان انفجرت داخل منزل في بلدة المطلة، متسببة في أضرار جسيمة دون وقوع إصابات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان -منذ 2 مارس/آذار الماضي- عن مقتل 1368 شخصا وإصابة 4138 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.