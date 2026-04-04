أفاد تقرير صحفي بأن الشرطة البريطانية المسلحة التي تتولى حراسة عمدة لندن صادق خان تركت حقيبة أسلحة خارج منزله عثر عليها أحد أفراد الجمهور.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن عامل السقالات جوردان غريفيث قوله إن صديقته عثرت على الحقيبة ملقاة على طريق بجانب الرصيف في جنوب لندن مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وعن رد فعله، قال غريفيث إنه أصيب بـ"الصدمة" بعد اكتشاف ما كان بداخل الحقيبة. وأضاف لصحيفة "ذا صن" "لم أصدق عيني والتقطت بعض الصور كدليل على ما وجدناه".

وذكرت الصحيفة أن الحقيبة كانت تحتوي على بندقية نصف آلية "إم بي 5" من طراز "هيكلر آند كوخ" ومسدس من طراز "غلوك" وصاعق كهربائي وذخيرة.

وتابع غريفيث: "اتصلت بالشرطة وأخبرتهم بما وجدته، وفي غضون دقائق قليلة جاءوا لأخذ الأسلحة. وعندما وصلوا، أصيبوا بالصدمة أيضا ونظروا في الحقيبة بعناية وأخذوها سريعا".

وتراجع "مديرية المعايير المهنية" بشرطة العاصمة البريطانية لندن الحادثة، وأُعفي 5 ضباط من واجباتهم في الخطوط الأمامية.

وقالت في بيان لها "نحن ندرك المخاوف التي قد يسببها هذا الأمر وتم إطلاق مراجعة داخلية على الفور لظروف الواقعة".

وقال متحدث باسم صادق "هذا حادث خطير للغاية، وقد تمت إحالته إلى مديرية المعايير المهنية بشرطة العاصمة. ويجب على شرطة العاصمة الآن اتخاذ جميع الخطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى".