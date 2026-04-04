العراق.. قتيل بقصف حدودي وحريق في مستودعات نفطية بالبصرة

أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، اليوم السبت، مقتل مسافر عراقي وإصابة آخرين جراء قصف استهدف الجانب الإيراني من منفذ الشلامجة الحدودي، في حين اندلع حريق في مستودعات تابعة لشركات نفط أجنبية غرب مدينة البصرة، عقب غارة جوية نفّذتها طائرة مسيّرة.

وأوضحت اللجنة الأمنية في البصرة أن الاستهداف أدى إلى إيقاف العمل بشكل كامل في المنفذ الحدودي مع إيران.

وقد أفاد مصدر في شركة نفط البصرة للجزيرة في وقت سابق اليوم بسقوط مسيّرة على مجمع شركات نفط في البرجسية واشتعال النيران فيه.

ويتزامن الحريق مع إعلان ما تُعرَف بالمقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ 19 عملية ضد قواعد أمريكية خلال يوم واحد في البلاد والمنطقة، باستخدام الصواريخ والمسيّرات.

وقالت المقاومة العراقية، في بيان لها، إن فصائلها المسلّحة "نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 19 عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة". لكنّ البيان لم يُحدد طبيعة الأهداف وما آلت إليه نتائج الاستهداف.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده المنطقة، مع دخول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يومها الـ36.

وأسفرت هذه الحرب عن آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه.

أعداد الضحايا

وحسب أرقام جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا لما أعلنته فصائل عراقية مسلّحة وسلطات عراقية محلية، قُتل 107 أشخاص على الأقل منذ بدء الحرب.

وقالت فصائل عراقية ومصادر أمنية إن 73 مقاتلا في الفصائل والحشد الشعبي قُتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقُتل 7 عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري بمحافظة الأنبار غرب العراق، وفق وزارة الدفاع العراقية، غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

وقُتل عنصران في الشرطة بالموصل شمال العراق في استهداف لموقعهما، بينما أُصيب 5 آخرون بجروح، حسب وزارة الداخلية العراقية.

وفي إقليم كردستان، قُتل 6 عناصر من قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة كردستان العراق في هجومَين بصواريخ بالستية إيرانية على مقرهم في محافظة أربيل.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل 5 مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقل في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق. كما أفادت سلطات الإقليم بمقتل حارس في مطار أربيل بهجوم جوي طال المرفق.

يأتي ذلك فيما قُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني وسط بغداد، كما قُتل 4 أشخاص في غارة استهدفت منزلا ببغداد، يضم مستشارين إيرانيين يعملون الى جانب فصائل عراقية موالية لإيران بحسب مصادر أمنية. وأعلنت السلطات مقتل مدني في شظايا صاروخ إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان، كما سبق وأبلغ الجيش الأمريكي عن مقتل 6 جنود إثر تحطم طائرة للتزوّد بالوقود في غرب العراق بحادث لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.