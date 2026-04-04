حزب الله يستهدف صفد وإسرائيل تنذر بقصف معبر حدودي بين سوريا ولبنان

أعلن حزب الله أنه شن 21 هجوما، اليوم السبت، على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بقصف منطقة معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية.

وأفاد الحزب في بيانات متتالية باستهداف مستوطنتي كريات شمونة (3 مرات) والمطلة.

وأعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد شمال إسرائيل.

كما ذكر الحزب أن هجماته شملت 9 تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية، منها 5 تجمعات في مناطق شمال إسرائيل، هي ثكنة يفتاح ومحيط موقع السمّاقة ومستوطنات بيت هلل ومسكاف وكفريوفال، إضافة إلى 4 تجمعات جنوبي لبنان في بلدات عيناتا (تجمعين) ومارون الراس والقنطرة.

وقال إنه قنص جنديا بمحيط معتقل الخيام وأصابه إصابة مباشرة، كما قصف دبابة ميركافا في بلدة حولا.

وذكر حزب الله أنه استهدف 6 مواقع عسكرية للجيش منها 5 شمالي إسرائيل، تشمل قاعدتي شراغا وجبل نيريا، وثكنة ليمان، ومرابض مدفعية بمستوطنتي أفيفيم ويرؤون، إضافة إلى محيط مهبط مروحيات في مدينة مارون الراس جنوبي لبنان.

مقتل جندي إسرائيلي

و‏على الجانب الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار 14 مرة بمناطق واسعة شمالي إسرائيل منذ فجر السبت جراء صواريخ ومسيرات حزب الله.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مدينة صفد وبلدات الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن الرقيب غاي لودر (21 عاما)، من وحدة "ماغلان"، قتل في أثناء العمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان، وأضاف أن جنديا آخر أُصيب بجروح خطرة في الحادث ذاته.

من جانبها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عاجلا في ملابسات مقتل الجندي. ورجحت أن يكون قُتل بنيران صديقة خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان إلى 11 منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في حين أُصيب آخرون، دون إعلان حصيلة إجمالية دقيقة للإصابات.

يأتي ذلك بينما تفرض إسرائيل رقابة مشددة وتعتيما كبيرا على خسائرها الحقيقية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران أو حزب الله، مما يشير إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى من الأرقام المعلنة.

تهديد معبر حدودي بين سوريا ولبنان

من جهة أخرى، أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، الموجودين بمنطقة معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية، بالإخلاء الفوري تمهيدا لشن غارات على المعبر قريبا.

جاء ذلك في بيان للجيش، أرفقه بخريطة تُظهر باللون الأحمر المنطقة التي أنذر بإخلائها.

وقال: "تحذير عاجل إلى جميع الموجودين في منطقة معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية، وإلى جميع المسافرين على طريق إم30، نعتزم شن غارات على المعبر في الوقت القريب".

وزعم الجيش أن حزب الله يستخدم معبر المصنع لأغراض عسكرية ولتهريب وسائل قتالية.

كما أنذر جميع الموجودين بالقرب من المعبر، وكل من يوجد في المنطقة المحددة باللون الأحمر وفقا للخريطة، بضرورة إخلائها فورا.

غارات عنيفة على لبنان

وفي السياق، شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 65 منطقة في لبنان، أغلبها في الجنوب منذ فجر السبت، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 66 آخرين، وتدمير عديد من المنازل والمباني السكنية.

في الجنوب، تعرضت مناطق عدة لقصف جوي إسرائيلي، منها مدينتا صور والنبطية، وبلدات: الخيام، ودبين، ودير ميماس، وسجد، وباتوليه، وعين بعال، وقانا الجليل، والشهابية، ودير أنطار، وأنصار، وحاروف، وياطر، وفرون، والسلطانية، ودير قانون، وكفرجوز.

إضافة إلى بلدات: النبطية الفوقا، وكفرصير، والخرايب، والزرارية، وحبوش، ومجدل سلم، وحداثا، والطيري، وكونين، وبرج الشمالي، وبرج قلاوية، وكفرتبنيت، وبرعشيت، والجميجمة، وصريفا، والمجادل، وصديقين، والسريري، والحوش، وكفرا.

كما شمل القصف الجوي عدة مناطق، منها مفرق معركة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي بافليه والشهابية، والمنطقة بين بلدتي بيت ياحون وبرعشيت، والمنطقة بين بلدتي شوكين وزبدين، وطريق حبوش/ الكفور، وميناء الصيادين بصور.

واستهدف كذلك سيارتين في بلدتي البازورية برج الشمالي، ودراجتين ناريتين في بلدة قانا وعلى طريق قدموس.

أيضا، شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدات: كفرا، وحاريص، وياطر، والخيام، ودبين، والمنصوري، والقليلة، والحنية، ودير ميماس، وصربين، وتبنين، وعيتا الجبل، وشقرا، وعيتا الشعب، ورميش.

وشمل القصف المدفعي استخدام قذائف فوسفورية في بعض الغارات.

وشرقا، امتد القصف الجوي الإسرائيلي ليستهدف منطقة مشغرة وبلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي، إضافة إلى استهداف الجسر الذي يربط بين بلدتي سحمر ومشغرة.

وفي بيروت، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية، تشمل حي ماضي، والجاموس، ومحطة الأمانة، وتحويطة الغدير، والسانت تيريز.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان، منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، عن مقتل 1422 شخصا وإصابة 4294 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا للسلطات اللبنانية.

ويأتي هذا العدوان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى.