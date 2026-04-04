عراقجي يؤكد قصف محطة بوشهر ويتحدث عن شروط طهران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن إسرائيل والولايات المتحدة استهدفتا محطة بوشهر للطاقة النووية 4 مرات حتى الآن، معتبرا أن الهجمات على المنشآت البتروكيماوية الإيرانية "تكشف الأهداف الحقيقية للحرب".

ويأتي هذا في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن إيران أبلغتها بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية، مشيرة إلى تضرر أحد مباني المحطة ومقتل أحد أفراد طاقم الحماية.

كما قال محافظ خوزستان جنوب غربي إيران إن أضرارا لحقت بمنشآت للبتروكيماويات بالمحافظة في هجمات أمريكية إسرائيلية.

وفي المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن الهجوم على مصانع البتروكيماويات سيلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني، وإن قصف هذه المنشآت يندرج ضمن تعميق استهداف الصناعات العسكرية والاقتصاد، في إطار هجمات متواصلة على منشآت صناعية إيرانية حيوية، من بينها مصانع الصلب.

شروط وقف الحرب

وبشأن المفاوضات، أكد عراقجي شكر بلاده لباكستان على جهودها، مشددا على أن طهران "لم ترفض يوما الذهاب إلى إسلام آباد"، مضيفا أن "ما يهمنا هو التوصل إلى شروط تفضي إلى وقف نهائي ودائم للحرب غير الشرعية المفروضة علينا".

وأمس الجمعة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ليس مستعدا بعدُ للإعلان عما ستفعله الولايات المتحدة في حال تعرّض طيار المقاتلة الأمريكية المفقود للأذى.

وجاء تصريحه لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بعد وقت قصير من حديث هاتفي لشبكة "إن بي سي"، أكد فيه أن إسقاط إيران طائرات حربية لن يؤثر على المفاوضات المحتملة معها.

وكان عراقجي قد قال، الأربعاء الماضي، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تصل بعدُ إلى مرحلة المفاوضات، ولا تزال محصورة في إطار تبادل الرسائل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح عراقجي يومها، في مقابلة مع الجزيرة، أنه تلقى رسائل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مشيرا إلى أن هذه الرسائل تُعالج على المستوى الحكومي وبإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلّفت آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.