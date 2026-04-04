هجمات إيرانية جديدة على دول الخليج وخروج محطة تحويل كويتية عن الخدمة

أعلنت كل من الكويت والإمارات والبحرين، اليوم الأحد، تعاملها مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، وذلك في اليوم الـ37 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

الكويت

أفادت وزارة الكهرباء الكويتية بخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة بعد تعرضهما لأضرار مادية جسيمة، دون إصابات بشرية، نتيجة هجمات بمسيّرة إيرانية "معادية".

كما استهدفت المسيّرات مجمع الوزارات، وأوقعت فيه أضرارا جسيمة دون إصابات، وفق الوزارة.

وفي وقت سابق، السبت، تعرضت أجزاء محدودة من مناطق تابعة لمحافظة الجهراء لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة خروج محطة تحويل رئيسية عن الخدمة، بحسب الوزارة التي أشارت إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إعادة التيار في أقرب وقت.

وذكرت مؤسسة البترول أن حريقا اندلع في مجمع القطاع النفطي بالشويخ إثر "اعتداء بمسيرات".

ومن جهته، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، رصد 8 صواريخ باليستية و19 مسيّرة والتعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد ناصر بوصليب، أنه تم التعامل مع 20 بلاغا بسقوط شظايا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي البلاغات منذ بدء العدوان الإيراني إلى 669 بلاغا.

الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت هيئة الطوارئ ووزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تعاملت مع أكثر من 23 صاروخا باليستيا و56 طائرة مسيّرة قادمة من إيران. وأشارت إلى أنه منذ بدء الهجمات يوم 28 فبراير/شباط الماضي تم اعتراض 498 صاروخا باليستيا و23 صاروخا جوالا و2141 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات، بحسب الوزارة، عن مقتل عنصرين من القوات المسلحة أثناء أداء مهامهما، إضافة إلى مدني من الجنسية المغربية كان متعاقدا مع القوات المسلحة، إلى جانب مقتل 10 مدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 217 آخرين بإصابات متفاوتة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجهات المختصة في دبي التعامل مع حادثين ناجمين عن سقوط شظايا على مبنيين نتيجة عمليات اعتراض جوي، دون تسجيل إصابات أو أضرار كبيرة.

البحرين

أما في المنامة، فقالت وزارة الداخلية البحرينية إن الدفاع المدني باشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع جراء "استهداف العدوان الإيراني الآثم" لإحدى المنشآت.

وأكد مركز الاتصال الوطني -نقلا عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين- اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشار إلى أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الهجمات الإيرانية بلغ 188 صاروخا و453 طائرة مسيّرة.

وصباحا، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار، مطالبة الجميع بالتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية. ودعت الجهات الرسمية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وتحري الدقة في تداول المعلومات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إقليمي، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المتواصلة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى. وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بـ"مصالح أمريكية في المنطقة".

وأدت الهجمات الإيرانية إلى سقوط قتلى وجرحى في عدد من دول الخليج، فضلا عن أضرار في منشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المتضررة مطالبة بوقف التصعيد.