ترمب يمهل الإيرانيين 48 ساعة لعقد اتفاق ويتوعدهم بـ"جحيم عظيم"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن مهلة الأيام الـ10 التي كان قد منحها لإيران، الشهر الماضي، تنفد، وإن أمامهم 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم "جحيم عظيم"، وذلك في إطار الحرب التي تشنها بلاده وإسرائيل على إيران منذ أكثر من شهر.

وأضاف ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم جحيم عظيم" بحسب تعبيره.

وكان ترمب أعلن في 26 من الشهر الماضي تعليق العمليات العسكرية التي تستهدف تدمير منشآت ومحطات الطاقة في إيران مدة 10 أيام، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تلبية لطلب مباشر من الحكومة الإيرانية.

وقال ترمب حينها إن التعليق يمتد حتى يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان ترمب قد كتب، أمس الجمعة، على المنصة ذاتها "بمزيد من الوقت، يمكننا بسهولة فتح مضيق هرمز والاستيلاء على النفط (في إيران) وتحقيق ثروة طائلة". وأضاف أن ذلك "سيكون بمثابة تدفق نفطي هائل للعالم".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

وكذلك تستهدف إيران ما تصفها بـ"مصالح أمريكية في دول عربية"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.