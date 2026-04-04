قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم السبت- إنه ليس مستعدا بعدُ للإعلان عما ستفعله أمريكا في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى.

وجاء تصريح ترامب هذا -لصحيفة الإندبندنت البريطانية- بعد وقت قليل من حديث هاتفي لشبكة "إن بي سي" قال فيه إن إسقاط إيران طائرات حربية لن يؤثر على المفاوضات المحتملة مع إيران.

وتطرق ترمب -في حديثه للشبكة الأمريكية- إلى جهود عمليات البحث والإنقاذ لطيار المقاتلة الأمريكية التي أسقطتها إيران، دون الخوض في التفاصيل.

ووصف الهجمات على إيران بأنها "عملية عسكرية دقيقة ومعقدة"، معربا عن خيبة أمله من طريقة تناول بعض وسائل الإعلام المحلية لهذا الحدث.

وأكد ترمب أن إسقاط الطائرات الحربية من قبل إيران لن يؤثر على المفاوضات المحتملة مع طهران، قائلا "لا، لن يؤثر إطلاقا، لا، هذه حرب، نحن في حالة حرب".

وكان الجيش الأمريكي قد أقر بإسقاط مقاتلة له من طراز "إف-15" في إيران، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أنه عُثر على طيار وأُنقذ، في حين يستمر البحث عن الطيار الثاني.

كما أعلن البيت الأبيض -مساء الجمعة- أن الرئيس أُطلع على تفاصيل إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية في إيران.

وصباح الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة حربية أمريكية (ثانية) وسط البلاد باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.

ومساء الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف "طائرة معادية" جنوب جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، مما أدى إلى سقوطها في مياه الخليج.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلّفت آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، مما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.