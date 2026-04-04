البرلمان الإيراني: هرمز ورقة إيران الإستراتيجية ولن يعود كما كان

قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غودرزي اليوم السبت، إن مضيق هرمز أصبح ميزة إستراتيجية لإيران في ظل الظروف الأمنية الراهنة ولن يعود إلى حالته السابقة.

وأضاف المتحدث نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية، أن إدارة المضيق بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن يحق لأي دولة المرور عبره دون إذن إيران، مشددا أن إيران ستدافع عن هذا الموقع الإستراتيجي بكل قوتها العسكرية.

وأكد أن القوات المسلحة لم تضعف، بل اكتسبت خبرة أكبر في ساحة المعركة وطورت قدرات جديدة، مشددا على أن طريق إيران ليس التنازل أو الاستسلام، بل المقاومة لترسيخ مكانتها في النظام العالمي الجديد على حد قوله.

صادرات نفط إيران في ازدياد

من جهته قال رئيس هيئة الطاقة الإيراني، إن صادرات إيران من النفط في ازدياد، مشيرا إلى أنهم اتخذوا الاستعدادات اللازمة لحالات الطوارئ، مع مراجعة الوضع في حقل جنوب فارس بعد الهجمات.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة في تصريحات نقلتها وكالة إيسنا الإيرانية، أنهم على أهبة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، مؤكدا أن إمدادات الوقود مستمرة في البلاد دون أي مشاكل.

وعلى الصعيد الميداني، نقلت وكالة مهر الإيرانية تحذيرا من مقر خاتم الأنبياء، لـ "الكيان الصهيوني العاجز والمُتراجع"، أنه في حال أي عدوان أو هجوم على أي من سفارات ومراكز إيران فإن جميع سفارات هذا "الكيان" في المنطقة ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا على أنهم ينفذون ما يقولون بسرعة وكثافة.

استمرار إغلاق هرمز

ورجحت تقارير حديثة للمخابرات الأمريكية أن تستمر إيران في إغلاق مضيق هرمز، ولا تقوم بإعادة فتحه في أي وقت قريب، موضحة أن إحكام طهران قبضتها على هذا الشريان العالمي الحيوي يوفر لها ورقة الضغط الحقيقية الوحيدة على الولايات المتحدة.

ومضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالميا، وأدى إغلاقه إلى ارتفاع حادّ في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن تقارير الاستخبارات الأمريكية تعني أن طهران ربما تواصل إغلاق مضيق هرمز لإبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، كأحد سبل الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل إلى نهاية سريعة للحرب الدائرة منذ نحو 5 أسابيع ولا تحظى بتأييد بين الأمريكيين.