دخان من ميناء قشم.. صور فضائية توثق استهدافا قرب هرمز

أظهرت صور أقمار صناعية التقطها القمر الأوروبي" سينتنال 2″ يوم الخميس الثاني من أبريل/نيسان تصاعد أعمدة دخان كثيفة من ميناء جزيرة قشم، الواقعة قرب مضيق هرمز، وذلك عقب هجوم استهدف الموقع.

وتظهر الصور التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة بقعا داكنة وتمدد الدخان فوق منطقة الميناء، مما يشير إلى وقوع أضرار في البنية التحتية أو اندلاع حرائق داخل نطاقه.

ويعد ميناء قشم من المواقع الحيوية المرتبطة بالنشاط التجاري والبحري في المنطقة، لقربه من أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا ميناء تجاريا ورصيفا للصيد في جزيرة قشم، في إطار تصعيد عسكري متواصل منذ أواخر فبراير/شباط 2026.

تأتي هذه التطورات ضمن سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي توسعت لتشمل استهداف بنى تحتية حساسة، من بينها موانئ ومنشآت مرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد.

وخلال الأسابيع الماضية، رصدت مؤشرات على استهداف أو تهديد موانئ إيرانية تقع على خطوط الملاحة في الخليج، في محاولة للضغط على قدرات طهران اللوجستية وتعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

كما تزامنت هذه الاستهدافات مع اضطرابات في حركة السفن، وارتفاع المخاوف بشأن أمن الملاحة في المنطقة، في ظل تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، إضافة إلى حوادث مرتبطة بالتشويش على أنظمة الملاحة، مما يعكس اتساع رقعة المواجهة إلى المجالين البحري والاقتصادي.