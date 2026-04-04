انفجار لغم من مخلفات الحرب يهز وسط الخرطوم دون وقوع إصابات

Members of the Mine Action Center (MAC) place unexploded munitions in a vehicle on a street, after the Sudanese army deepened its control over Khartoum from the Rapid Support Forces (RSF) April 27, 2025. REUTERS/El Tayeb Siddig
الأمم المتحدة حذّرت سابقا من انتشار الذخائر غير المنفجرة في أنحاء الخرطوم (رويترز)
Published On 4/4/2026

هزّ انفجار قوي -أمس الجمعة- وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية وشهود عيان. في حادث أعادت السلطات أسبابه إلى انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب.

وقال مراسل الوكالة في مدينة أم درمان -الواقعة على الضفة المقابلة للنيل- إنه سمع دويّ انفجار مصدره وسط الخرطوم، فيما أكد شهود في أحياء عدة سماع صوت الانفجار ذاته، واصفين إياه بأنه "قوي"، دون تسجيل مؤشرات فورية على اندلاع حريق أو تصاعد أعمدة دخان.

وأوضحت الشرطة السودانية -في بيان- أن الحادث نجم عن "قيام مواطنين بإشعال حريق في مخلفات بمنطقة بري شرق الخرطوم، مما أدى إلى انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب"، مؤكدة أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

الشرطة السودانية أكدت أن الانفجار ناجم عن إشعال حريق في مخلفات الحرب ولم يسفر عن خسائر (رويترز)

انفجار عرضي

وتقع منطقة بري بالقرب من مواقع حيوية، من بينها مقر القيادة العامة للجيش ومطار الخرطوم الدولي، مما يزيد حساسية أي حوادث أمنية في محيطها.

وتشهد العاصمة السودانية حالة هدوء نسبي منذ أن استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها العام الماضي، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع اندلعت في أبريل/نيسان 2023.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت -في وقت سابق- من انتشار "الذخائر غير المنفجرة" في أنحاء الخرطوم، مشيرة إلى العثور على ألغام أرضية ومخلفات حربية في مناطق واسعة من المدينة، خلّفها القتال بين الأطراف المتحاربة، ولاسيما خلال سيطرة قوات الدعم السريع في المراحل الأولى من الحرب.

ومع تراجع وتيرة الهجمات داخل العاصمة في الأشهر الأخيرة عقب استعادة السيطرة الجيش، شهدت الفترة الماضية عودة تدريجية للحياة مع رجوع نحو 1.7 مليون نازح، في حين استمرت الهجمات بالطائرات المسيّرة خارج الخرطوم -خصوصا في مناطق مثل كردفان– مسببة سقوط عشرات القتلى.

ووفق بيانات أممية، قُتل أكثر من 500 مدني جراء ضربات بطائرات مسيّرة بين يناير/كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار الماضييْن، في مؤشر على تصاعد تأثير الأسلحة الحديثة منخفضة الكلفة في المناطق المأهولة.

وتقترب الحرب في السودان من دخول عامها الثالث، بعدما أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح أكثر من 11 مليون شخص، في واحدة من كبريات أزمات النزوح والجوع على مستوى العالم.

المصدر: الفرنسية

