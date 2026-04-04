الشيخ عكرمة صبري: نخشى تدخل الاحتلال في إدارة المسجد الأقصى

حذر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس من تداعيات استمرار الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى ومنع صلاة الجمعة فيه، وذلك بعد حرمان مئات آلاف المسلمين من الصلاة فيه خلال رمضان وعيد الفطر.

وأضاف في حديث للجزيرة "نحن نأسف ونتألم لإغلاق المسجد الأقصى" مشيرا إلى أن منع المسلمين من أداء صلواتهم "يتعارض مع حرية العبادة".

وأغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى بذريعة إعلان حالة الطوارئ بالتزامن مع بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وردا على الذريعة الأمنية لاستمرار إغلاق المسجد، قال الشيخ صبري "المساجد مفتوحة في فلسطين بشكل عام والأسواق أيضا مفتوحة، لكن إغلاق الأقصى لا مبرر له". وعبر عن خشيته من تدخل السلطات المحتلة في إدارته بشكل مباشر وأن تفرض السيادة والسيطرة عليه.

وأشار إلى استدعائه للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية، إثر مطالباته المتكررة بفتح المسجد وقوله بعدم جواز إغلاقه من الناحية الشرعية الدينية، مضيفا "أكّدتُ على موقفي سابقًا ولاحقًا ولا أزال أقول: إنه لا يجوز إغلاق المسجد الأقصى ولا بد من فتحه".

وقال الشيخ صبري إن القدس كمكة المكرمة والمدينة المنورة "ليست لأهل فلسطين وحدهم بل لجميع المسلمين في أرجاء المعمورة".

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى "أن تتحرك للضغط على حكوماتها وعلى الحكومات أن تتدخل للضغط على الإسرائيليين" لفتح المسجد.